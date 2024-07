Katalog monet II Rzeczypospolitej 1918-1939

Polskie monety przedwojenne biorą swój początek po odzyskaniu niepodległości i reformie pieniężnej 1924 roku. Sympatia ze strony Polaków do okresu odrodzenia Polski po więc niż wieku rozbiorów odbiła się i na interesie do polskich monet 1918-1939 lat. Świetnie i z gustem wykonane, tę monety po prawu zdobyli wielką popularność wśród numizmatów. Do tego z powodu odnośnie niedawnej emisji monet II Rzeczypospolitej oni są bardzo rozpowszechnione wśród kolekcjonerów. Srebrne monety polskie przedwojenne dość wysoko cenią się na aukcjach, osobliwie w menniczym stanie zachowania.

Perlina kolekcji jakiegokolwiek numizmaty jest złota moneta 1925 roku “Bolesław Chrobry” nominałem 10 lub 20 złotych. To jedna z najdroższych obiegowych monet II RP.

Najbardziej poszukiwana moneta tego periodu jest 5 złotych 1932 "Nike" do naszych czasów doszło chyba kilkaset egzemplarzy tej ładnej monety.

Nawet srebrne monety polskie przedwojenne mające duży nakład i które nie są rzadkimi — mają przyjemna dla posiadacza cena jeżeli są w dobrym stanie.

Ale nie tylko złote i srebrne monety II Rzeczypospolitej mają wysoka wartość, monety brązowe w bardzo dobrym stanie zachowania tez dość wartościowe. Przykład temu 5 groszy 1934 roku, w stanie UNC cena tej monety sięgnie kilka tysięcy złotych.

Ciekawość do monet międzywojennych rośnie co rok, dla tego nasz online katalog monet II RP z aktualnymi cenami jest niezbędny dla miłośników numizmatyki. Wszystkie monety tego okresu są w katalogu z mnóstwem sprzedaż w różnych stanach zachowania co ułatwia dla numizmaty wycenę własnej monety.

