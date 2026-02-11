Talar bez daty (1705) "Order Orła Białego" (Polska, August II Mocny)
Specyfikacja
- MetalZłoto
- Waga29,3 g
- Średnica46 mm
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałTalar
- Rokbez daty (1705)
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej Talar bez daty (1705) "Order Orła Białego". Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 132 z aukcji NIEMCZYK - Dom Aukcyjny której łączna cena osiągnęła 190 000 PLN. Licytacja odbyła się 21 października 2012.
Ile kosztuje złota moneta talar bez daty (1705) "Order Orła Białego" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety talar bez daty (1705) Augusta II Mocnego "Order Orła Białego" wynosi 42000 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie talar bez daty (1705) "Order Orła Białego"?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety talar bez daty (1705) "Order Orła Białego" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać talar z datą bez daty (1705) "Order Orła Białego"?
Aby sprzedać talar bez daty (1705) "Order Orła Białego", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.