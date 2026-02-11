flag
Talar bez daty (1705) "Order Orła Białego" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Talar bez daty (1705) "Order Orła Białego" - cena złotej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Talar bez daty (1705) "Order Orła Białego" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto
  • Waga29,3 g
  • Średnica46 mm
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałTalar
  • Rokbez daty (1705)
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:42000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Talar bez daty (1705) "Order Orła Białego" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (10)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Talar bez daty (1705) "Order Orła Białego". Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 132 z aukcji NIEMCZYK - Dom Aukcyjny której łączna cena osiągnęła 190 000 PLN. Licytacja odbyła się 21 października 2012.

Stan
Polska Talar bez daty (1705) "Order Orła Białego" na aukcji Künker - 20 czerwca 2022
SprzedawcaKünker
Data20 czerwca 2022
StanXF
Cena
27277 $
Cena w walucie aukcji 26000 EUR
Polska Talar bez daty (1705) "Order Orła Białego" na aukcji Künker - 11 października 2018
SprzedawcaKünker
Data11 października 2018
StanAU
Cena
43961 $
Cena w walucie aukcji 38000 EUR
Polska Talar bez daty (1705) "Order Orła Białego" na aukcji Künker - 18 czerwca 2018
SprzedawcaKünker
Data18 czerwca 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar bez daty (1705) "Order Orła Białego" na aukcji Künker - 26 września 2017
SprzedawcaKünker
Data26 września 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar bez daty (1705) "Order Orła Białego" na aukcji WCN - 26 listopada 2016
SprzedawcaWCN
Data26 listopada 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar bez daty (1705) "Order Orła Białego" na aukcji Künker - 4 lutego 2016
SprzedawcaKünker
Data4 lutego 2016
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar bez daty (1705) "Order Orła Białego" na aukcji Niemczyk - 21 października 2012
SprzedawcaNiemczyk
Data21 października 2012
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar bez daty (1705) "Order Orła Białego" na aukcji Rauch - 8 grudnia 2011
SprzedawcaRauch
Data8 grudnia 2011
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar bez daty (1705) "Order Orła Białego" na aukcji Künker - 27 stycznia 2011
SprzedawcaKünker
Data27 stycznia 2011
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar bez daty (1705) "Order Orła Białego" na aukcji Niemczyk - 23 października 2010
SprzedawcaNiemczyk
Data23 października 2010
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta talar bez daty (1705) "Order Orła Białego" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety talar bez daty (1705) Augusta II Mocnego "Order Orła Białego" wynosi 42000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie talar bez daty (1705) "Order Orła Białego"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety talar bez daty (1705) "Order Orła Białego" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać talar z datą bez daty (1705) "Order Orła Białego"?

Aby sprzedać talar bez daty (1705) "Order Orła Białego", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

