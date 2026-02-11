flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Talar 1705 "Klipy strzeleckie" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Talar 1705 "Klipy strzeleckie" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Talar 1705 "Klipy strzeleckie" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga25,62 g
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałTalar
  • Rok1705
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading PCGS dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Talar 1705 "Klipy strzeleckie" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (16)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Talar 1705 "Klipy strzeleckie". Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1046 z aukcji Solidus Numismatik której łączna cena osiągnęła 3125 EUR. Licytacja odbyła się 21 maja 2024.

Stan
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji Höhn - 16 listopada 2024
SprzedawcaHöhn
Data16 listopada 2024
StanXF
Cena
1160 $
Cena w walucie aukcji 1100 EUR
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji Poznański Dom Aukcyjny - 20 października 2024
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji Poznański Dom Aukcyjny - 20 października 2024
SprzedawcaPoznański Dom Aukcyjny
Data20 października 2024
StanXF
Cena
1565 $
Cena w walucie aukcji 6200 PLN
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji Solidus Numismatik - 21 maja 2024
SprzedawcaSolidus Numismatik
Data21 maja 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji WAG - 13 listopada 2022
SprzedawcaWAG
Data13 listopada 2022
StanXF
Cena
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji Künker - 7 października 2022
SprzedawcaKünker
Data7 października 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji Künker - 20 czerwca 2022
SprzedawcaKünker
Data20 czerwca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji WCN - 17 listopada 2018
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji WCN - 17 listopada 2018
SprzedawcaWCN
Data17 listopada 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji Höhn - 6 czerwca 2015
SprzedawcaHöhn
Data6 czerwca 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji Niemczyk - 23 maja 2015
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji Niemczyk - 23 maja 2015
SprzedawcaNiemczyk
Data23 maja 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji Busso Peus - 31 października 2014
SprzedawcaBusso Peus
Data31 października 2014
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji Westfälische - 18 września 2012
SprzedawcaWestfälische
Data18 września 2012
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji Höhn - 14 kwietnia 2012
SprzedawcaHöhn
Data14 kwietnia 2012
StanVF
Cena
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji Künker - 21 czerwca 2011
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2011
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji WCN - 14 listopada 2009
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji WCN - 14 listopada 2009
SprzedawcaWCN
Data14 listopada 2009
StanXF
Cena
Polska Talar 1705 "Klipy strzeleckie" na aukcji Gorny & Mosch - 15 października 2008
SprzedawcaGorny & Mosch
Data15 października 2008
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta talar 1705 "Klipy strzeleckie" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety talar 1705 Augusta II Mocnego "Klipy strzeleckie" wynosi 1600 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie talar 1705 "Klipy strzeleckie"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety talar 1705 "Klipy strzeleckie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać talar z datą 1705 "Klipy strzeleckie"?

Aby sprzedać talar 1705 "Klipy strzeleckie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet PolskiKatalog monet Augusta II MocnegoMonety Polski w 1705 rokuWszystkie polskie monetypolskie srebrne monetypolskie monety o nominale TalarAukcje numizmatyczne