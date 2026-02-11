Talar 1705 "Klipy strzeleckie" (Polska, August II Mocny)
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga25,62 g
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałTalar
- Rok1705
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej Talar 1705 "Klipy strzeleckie". Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1046 z aukcji Solidus Numismatik której łączna cena osiągnęła 3125 EUR. Licytacja odbyła się 21 maja 2024.
Ile kosztuje srebrna moneta talar 1705 "Klipy strzeleckie" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety talar 1705 Augusta II Mocnego "Klipy strzeleckie" wynosi 1600 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie talar 1705 "Klipy strzeleckie"?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety talar 1705 "Klipy strzeleckie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać talar z datą 1705 "Klipy strzeleckie"?
Aby sprzedać talar 1705 "Klipy strzeleckie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.