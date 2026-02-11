flag
Talar 1699 "Klipy strzeleckie" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Talar 1699 "Klipy strzeleckie" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Talar 1699 "Klipy strzeleckie" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga25,62 g
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałTalar
  • Rok1699
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Talar 1699 "Klipy strzeleckie" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (81)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Talar 1699 "Klipy strzeleckie". Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 170 z aukcji WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny której łączna cena osiągnęła 25 000 PLN. Licytacja odbyła się 1 marca 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Wójcicki - 14 grudnia 2025
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Wójcicki - 14 grudnia 2025
SprzedawcaWójcicki
Data14 grudnia 2025
StanXF
Cena
1001 $
Cena w walucie aukcji 3600 PLN
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Höhn - 16 listopada 2025
SprzedawcaHöhn
Data16 listopada 2025
StanXF
Cena
419 $
Cena w walucie aukcji 360 EUR
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Stary Sklep - 12 października 2025
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Stary Sklep - 12 października 2025
SprzedawcaStary Sklep
Data12 października 2025
StanXF
Cena
******
******
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Niemczyk - 13 września 2025
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Niemczyk - 13 września 2025
SprzedawcaNiemczyk
Data13 września 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
******
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Höhn - 24 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
******
******
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Numedux - 5 kwietnia 2025
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Numedux - 5 kwietnia 2025
SprzedawcaNumedux
Data5 kwietnia 2025
StanXF
Cena
******
******
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Wójcicki - 7 marca 2025
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Wójcicki - 7 marca 2025
SprzedawcaWójcicki
Data7 marca 2025
StanAU
Cena
******
******
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Solidus Numismatik - 21 maja 2024
SprzedawcaSolidus Numismatik
Data21 maja 2024
StanXF
Cena
******
******
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
******
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
******
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Numedux - 12 kwietnia 2024
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Numedux - 12 kwietnia 2024
SprzedawcaNumedux
Data12 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
******
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Berk - 13 lutego 2024
SprzedawcaBerk
Data13 lutego 2024
StanVF
Cena
******
******
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji WCN - 13 maja 2023
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji WCN - 13 maja 2023
SprzedawcaWCN
Data13 maja 2023
StanVF
Cena
******
******
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Höhn - 6 maja 2023
SprzedawcaHöhn
Data6 maja 2023
StanXF
Cena
******
******
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji WCN - 19 listopada 2022
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji WCN - 19 listopada 2022
SprzedawcaWCN
Data19 listopada 2022
StanXF
Cena
******
******
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Höhn - 12 listopada 2022
SprzedawcaHöhn
Data12 listopada 2022
StanXF
Cena
******
******
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Niemczyk - 17 września 2022
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Niemczyk - 17 września 2022
SprzedawcaNiemczyk
Data17 września 2022
StanXF
Cena
******
******
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Künker - 20 czerwca 2022
SprzedawcaKünker
Data20 czerwca 2022
StanVF
Cena
******
******
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Teutoburger - 27 maja 2022
SprzedawcaTeutoburger
Data27 maja 2022
StanVF
Cena
******
******
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Teutoburger - 27 maja 2022
SprzedawcaTeutoburger
Data27 maja 2022
StanXF
Cena
******
******
Polska Talar 1699 "Klipy strzeleckie" na aukcji Höhn - 14 maja 2022
SprzedawcaHöhn
Data14 maja 2022
StanXF
Cena
******
******

Ile kosztuje srebrna moneta talar 1699 "Klipy strzeleckie" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety talar 1699 Augusta II Mocnego "Klipy strzeleckie" wynosi 1900 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie talar 1699 "Klipy strzeleckie"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety talar 1699 "Klipy strzeleckie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać talar z datą 1699 "Klipy strzeleckie"?

Aby sprzedać talar 1699 "Klipy strzeleckie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

