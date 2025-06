10 talarów 1839 (Meklemburgia-Schwerin, Paweł Fryderyk)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety Meklemburgia-Schwerin 10 talarów 1839 . Jest to złota moneta z okresu Pawła Fryderyka wybita w mennicy Proszę podać tekst do przetłumaczenia z rosyjskiego.. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 7421 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 5200 EUR. Licytacja odbyła się 11 marca 2005.

