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Meklemburgia-SchwerinOkres:1806-1872 1806-1872

Złote monety 10 talarów Pawła Fryderyka - Meklemburgia-Schwerin

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10 talarów 1839

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
183991,613027
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