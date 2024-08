1 fenig 1840 A (Hanower, Ernest August I)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety hanowerskiej 1 fenig 1840 ze znakiem A. Jest to miedziana moneta z okresu Ernesta Augusta I wybita w mennicy Clausthal. Rekordowa cena należy do pozycji 3824 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 360 EUR. Licytacja odbyła się 18 marca 2020.

Stan UNC (2)