10 marek 1879 E "Saksonia" (Niemcy, Cesarstwo Niemieckie)

Sprawdź aktualną cenę monety niemieckiej 10 marek 1879 "Saksonia" ze znakiem E. Jest to złota moneta z okresu Cesarstwa Niemieckiego wybita w mennicy Drezno. Rekordowa cena należy do pozycji 7442 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 750 EUR. Licytacja odbyła się 9 października 2014.

