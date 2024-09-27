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Niemcy Okres: 1871-2001 1871-2001

Monety Saksonii 10 marek Cesarstwa Niemieckiego - Niemcy

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10 marek 1872-1873

Saksonia
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1872 E 339,405 0 1791873 E 715,494 0 359
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10 marek 1874-1888

Saksonia
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1874 E 48,000 0 961874 E Klipa - 0 11875 E 528,000 0 1921877 E 201,000 0 841878 E 225,000 0 1031879 E 182,000 0 781881 E 240,000 0 941888 E 149,000 0 105
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10 marek 1891-1902

Saksonia
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1891 E 224,000 0 1141893 E 224,000 0 1371896 E 150,000 0 981898 E 313,000 0 2381900 E 74,000 0 671901 E 74,767 0 761902 E 37,413 0 58
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10 marek 1903-1904

Saksonia
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży
1903 E 283,822 100 0 3001904 E 149,260 - 0 172
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10 marek 1905-1912

Saksonia
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży
1905 E 111,994 100 0 1331906 E 75,093 - 0 1951907 E 112,000 111,878 0 1371909 E 112,070 - 1 1551910 E 75,185 - 2 1331911 E 37,622 - 0 761912 E 75,252 - 1 161
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