FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

100 franków 1889 A "Typ 1878-1914" (Francja, III Republika)

Awers monety - 100 franków 1889 A "Typ 1878-1914" - cena złotej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 100 franków 1889 A "Typ 1878-1914" - cena złotej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,900)
  • Waga32,25806 g
  • Czystego złota (0,9334 oz) 29,0323 g
  • Średnica35 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład PROOF100

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał100 franków
  • Rok1889
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:46000 USD
Średnia cena (PROOF):90000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 100 franków 1889 A "Typ 1878-1914" - cena złotej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (23)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 100 franków 1889 ze znakiem A. Jest to złota moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 328 z aukcji JEAN VINCHON NUMISMATIQUE której łączna cena osiągnęła 155 000 EUR. Licytacja odbyła się 6 grudnia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 100 franków 1889 A na aukcji Jean ELSEN - 16 listopada 2024
Francja 100 franków 1889 A na aukcji Jean ELSEN - 16 listopada 2024
SprzedawcaJean ELSEN
Data16 listopada 2024
StanPROOF
Cena
Francja 100 franków 1889 A na aukcji Heritage - 10 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 maja 2024
StanPF63 CAMEO NGC
Cena
90000 $
Cena w walucie aukcji 90000 USD
Francja 100 franków 1889 A na aukcji Heritage - 10 maja 2024
Francja 100 franków 1889 A na aukcji Heritage - 10 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 maja 2024
StanPF63 CAMEO NGC
Cena
108000 $
Cena w walucie aukcji 108000 USD
Francja 100 franków 1889 A na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
Francja 100 franków 1889 A na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data13 stycznia 2024
StanPF63 PCGS
Cena
******
******
Francja 100 franków 1889 A na aukcji VINCHON - 7 grudnia 2023
SprzedawcaVINCHON
Data7 grudnia 2023
StanPROOF
Cena
******
******
Francja 100 franków 1889 A na aukcji V. GADOURY - 15 października 2022
SprzedawcaV. GADOURY
Data15 października 2022
StanPF63 CAMEO NGC
Cena
******
******
Francja 100 franków 1889 A na aukcji MDC Monaco - 14 października 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 października 2022
StanPF66 CAMEO NGC
Cena
Francja 100 franków 1889 A na aukcji Maître Wattebled - 27 stycznia 2022
SprzedawcaMaître Wattebled
Data27 stycznia 2022
StanXF
Cena
******
******
Francja 100 franków 1889 A na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanPF63 CAMEO NGC
Cena
******
******
Francja 100 franków 1889 A na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanPF62 PCGS
Cena
******
******
Francja 100 franków 1889 A na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanPF64 CAMEO PCGS
Cena
******
******
Francja 100 franków 1889 A na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanPF64 CAMEO PCGS
Cena
******
******
Francja 100 franków 1889 A na aukcji V. GADOURY - 15 listopada 2019
SprzedawcaV. GADOURY
Data15 listopada 2019
StanPF58 NGC
Cena
******
******
Francja 100 franków 1889 A na aukcji Auction World - 21 lipca 2019
SprzedawcaAuction World
Data21 lipca 2019
StanPF63 CAMEO NGC
Cena
******
******
Francja 100 franków 1889 A na aukcji Numismatica Genevensis - 3 grudnia 2018
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data3 grudnia 2018
StanXF
Cena
******
******
Francja 100 franków 1889 A na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2018
Francja 100 franków 1889 A na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2018
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2018
StanPF62 CAMEO NGC
Cena
******
******
Francja 100 franków 1889 A na aukcji V. GADOURY - 2 grudnia 2017
SprzedawcaV. GADOURY
Data2 grudnia 2017
StanPF62 PCGS
Cena
******
******
Francja 100 franków 1889 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanPF65 PCGS
Cena
******
******
Francja 100 franków 1889 A na aukcji V. GADOURY - 3 grudnia 2016
SprzedawcaV. GADOURY
Data3 grudnia 2016
StanAU55 PCGS
Cena
******
******
Francja 100 franków 1889 A na aukcji Heritage - 11 sierpnia 2016
Francja 100 franków 1889 A na aukcji Heritage - 11 sierpnia 2016
SprzedawcaHeritage
Data11 sierpnia 2016
StanPF63 NGC
Cena
******
******
Francja 100 franków 1889 A na aukcji Numismatica Genevensis - 25 listopada 2014
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data25 listopada 2014
StanXF
Cena
******
******

Ile kosztuje złota moneta 100 franków 1889 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena złotej monety 100 franków 1889 III Republika ze znakiem A wynosi 46000 USD dla emisji obiegowej oraz 90000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 29,0323 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 4294,67 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 100 franków 1889 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 100 franków 1889 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 100 franków z datą 1889 i znakiem A?

Aby sprzedać 100 franków 1889 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
