100 franków 1889 A "Typ 1878-1914" (Francja, III Republika)

Ile kosztuje złota moneta 100 franków 1889 A z okresu III Republika? Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena złotej monety 100 franków 1889 III Republika ze znakiem A wynosi 46000 USD dla emisji obiegowej oraz 90000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 29,0323 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 4294,67 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 100 franków 1889 z literami A? Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 100 franków 1889 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.