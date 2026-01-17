100 franków 1889 A "Typ 1878-1914" (Francja, III Republika)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,900)
- Waga32,25806 g
- Czystego złota (0,9334 oz) 29,0323 g
- Średnica35 mm
- RantNapis
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład PROOF100
Opis
- KrajFrancja
- OkresIII Republika
- Nominał100 franków
- Rok1889
- MennicaParyż
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 100 franków 1889 ze znakiem A. Jest to złota moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 328 z aukcji JEAN VINCHON NUMISMATIQUE której łączna cena osiągnęła 155 000 EUR. Licytacja odbyła się 6 grudnia 2023.
Ile kosztuje złota moneta 100 franków 1889 A z okresu III Republika?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena złotej monety 100 franków 1889 III Republika ze znakiem A wynosi 46000 USD dla emisji obiegowej oraz 90000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 29,0323 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 4294,67 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 100 franków 1889 z literami A?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 100 franków 1889 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 100 franków z datą 1889 i znakiem A?
Aby sprzedać 100 franków 1889 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.