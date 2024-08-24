Francja Okres: 1775-1940 1775-1940
Złote monety 100 franków III Republika - Francja
100 franków 1878-1914
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży1878 A Paryż 12,814 30 1 1181879 A Paryż 38,601 - 1 2421881 A Paryż 21,670 - 0 1831882 A Paryż 37,420 - 1 3111885 A Paryż 2,894 - 0 1061886 A Paryż 38,892 - 2 5101887 A Paryż 234 100 0 381894 A Paryż 143 - 0 341896 A Paryż 400 - 1 661899 A Paryż 10,000 - 0 911900 A Paryż 20,260 - 1 1521901 A Paryż 10,121 - 0 841902 A Paryż 10,000 - 0 871903 A Paryż 10,096 - 1 881904 A Paryż 20,000 - 0 1661905 A Paryż 10,000 - 0 741906 A Paryż 30,247 - 0 2421907 A Paryż 20,000 - 1 1481908 A Paryż 23,038 - 1 2191909 A Paryż 20,000 - 1 1481910 A Paryż 20,058 - 0 1701911 A Paryż 30,067 - 2 2801912 A Paryż 20,045 - 0 1721913 A Paryż 30,184 - 0 1611914 A Paryż 1,281 - 0 0
100 franków 1929-1936
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży1929 Paryż - 26 0 141932 Paryż 50 - 0 21933 Paryż - 300 0 161934 Paryż 10 - 0 11935 Paryż 6,102,100 - 6 4861936 Paryż 7,688,641 - 1 241
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