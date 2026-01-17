flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1853 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1853 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1853 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Nomisma Aste

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0289 oz) 0,9 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC680,103

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1853
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:190 USD
Średnia cena (PROOF):640 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1853 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (51)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1853 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 50 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 5500 EUR. Licytacja odbyła się 20 maja 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji Nomisma Aste - 23 listopada 2025
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji Nomisma Aste - 23 listopada 2025
SprzedawcaNomisma Aste
Data23 listopada 2025
StanUNC
Cena
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji WAG - 9 listopada 2025
SprzedawcaWAG
Data9 listopada 2025
StanMS65 NGC
Cena
174 $
Cena w walucie aukcji 150 EUR
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS65 PCGS
Cena
235 $
Cena w walucie aukcji 200 EUR
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
******
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji Monnaies d'Antan - 23 listopada 2024
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data23 listopada 2024
StanUNC
Cena
******
******
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
******
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji CNG - 11 września 2024
SprzedawcaCNG
Data11 września 2024
StanAU58 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
******
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji NumisCorner - 15 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data15 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanMS65 GENI
Cena
******
******
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji WAG - 10 grudnia 2023
SprzedawcaWAG
Data10 grudnia 2023
StanMS65 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji Münzen Gut-Lynt - 26 listopada 2023
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data26 listopada 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
******
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji Palombo - 28 stycznia 2023
SprzedawcaPalombo
Data28 stycznia 2023
StanMS67 NGC
Cena
******
******
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 20 grudnia 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data20 grudnia 2022
StanAU58
Cena
******
******
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji Münzenonline - 18 listopada 2022
SprzedawcaMünzenonline
Data18 listopada 2022
StanUNC
Cena
******
******
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji Sonntag - 30 listopada 2021
SprzedawcaSonntag
Data30 listopada 2021
StanUNC
Cena
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanMS67 PCGS
Cena
******
******
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanPF61 NGC
Cena
******
******
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji iNumis - 6 października 2020
SprzedawcaiNumis
Data6 października 2020
StanXF
Cena
******
******
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji WAG - 10 maja 2020
SprzedawcaWAG
Data10 maja 2020
StanAU
Cena
******
******
Francja 20 centymów 1853 A na aukcji V. GADOURY - 3 kwietnia 2020
SprzedawcaV. GADOURY
Data3 kwietnia 2020
StanMS64 PCGS
Cena
******
******

Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1853 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1853 Napoleon III ze znakiem A wynosi 190 USD dla emisji obiegowej oraz 640 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1853 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1853 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1853 i znakiem A?

Aby sprzedać 20 centymów 1853 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

