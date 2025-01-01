flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1925 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1925 S
Średnia cena500 $
Sprzedaży
068
Awers
Rewers
1 suweren 1925 M
Średnia cena650 $
Sprzedaży
069
Awers
Rewers
1 suweren 1925 P
Średnia cena860 $
Sprzedaży
166
