AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1915 M (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1/2 suwerena 1915 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1/2 suwerena 1915 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC125,664

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1915
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1915 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 26055 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 852 USD. Licytacja odbyła się 6 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanAU
Cena
327 $
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
360 $
Cena w walucie aukcji 360 USD
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji Stephen Album - 16 czerwca 2024
SprzedawcaStephen Album
Data16 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji Coin Cabinet - 18 lipca 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 lipca 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji HARMERS - 30 marca 2023
SprzedawcaHARMERS
Data30 marca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji Coin Cabinet - 13 grudnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 grudnia 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji Gorny & Mosch - 9 marca 2022
SprzedawcaGorny & Mosch
Data9 marca 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji London Coins - 6 marca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data6 marca 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji Coin Cabinet - 12 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 września 2021
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji Heritage - 3 września 2020
SprzedawcaHeritage
Data3 września 2020
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji Coin Cabinet - 30 sierpnia 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data30 sierpnia 2020
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji Heritage - 17 maja 2020
SprzedawcaHeritage
Data17 maja 2020
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji Heritage - 17 maja 2020
SprzedawcaHeritage
Data17 maja 2020
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji Coin Cabinet - 24 listopada 2019
SprzedawcaCoin Cabinet
Data24 listopada 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 M na aukcji Stack's - 20 sierpnia 2019
SprzedawcaStack's
Data20 sierpnia 2019
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1915 M z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1915 Jerzego V ze znakiem M wynosi 340 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1915 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1915 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1915 i znakiem M?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1915 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

