1/2 suwerena 1915 P (Australia, Jerzy V)
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1915 ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1731 z aukcji Roxbury’s Auction House której łączna cena osiągnęła 1050 AUD. Licytacja odbyła się 10 listopada 2021.
Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1915 P z okresu Jerzego V?
Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1915 Jerzego V ze znakiem P wynosi 340 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1915 z literami P?
Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1915 z literami P opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1915 i znakiem P?
Aby sprzedać 1/2 suwerena 1915 P, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.