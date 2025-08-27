flag
1837-1936

1/2 suwerena 1915 P (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1/2 suwerena 1915 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1/2 suwerena 1915 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC136,219

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1915
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPerth
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:340 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1915 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1915 ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1731 z aukcji Roxbury’s Auction House której łączna cena osiągnęła 1050 AUD. Licytacja odbyła się 10 listopada 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
387 $
Cena w walucie aukcji 290 GBP
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
456 $
Cena w walucie aukcji 456 USD
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage Eur - 13 maja 2024
SprzedawcaHeritage Eur
Data13 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Coin Cabinet - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 kwietnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Coin Cabinet - 18 lipca 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 lipca 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Roxbury’s - 12 listopada 2021
SprzedawcaRoxbury’s
Data12 listopada 2021
StanMS62 BN
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Roxbury’s - 22 lipca 2021
SprzedawcaRoxbury’s
Data22 lipca 2021
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Eurseree - 30 sierpnia 2020
SprzedawcaEurseree
Data30 sierpnia 2020
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Baldwin's of St. James's - 23 lipca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data23 lipca 2020
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji DNW - 22 kwietnia 2020
SprzedawcaDNW
Data22 kwietnia 2020
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage - 2 kwietnia 2020
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage - 2 kwietnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data2 kwietnia 2020
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage - 21 lutego 2019
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage - 21 lutego 2019
SprzedawcaHeritage
Data21 lutego 2019
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage - 7 grudnia 2017
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage - 7 grudnia 2017
SprzedawcaHeritage
Data7 grudnia 2017
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Gorny & Mosch - 14 października 2016
SprzedawcaGorny & Mosch
Data14 października 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage - 27 sierpnia 2015
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage - 27 sierpnia 2015
SprzedawcaHeritage
Data27 sierpnia 2015
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage - 11 stycznia 2012
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage - 11 stycznia 2012
SprzedawcaHeritage
Data11 stycznia 2012
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage - 3 stycznia 2012
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage - 3 stycznia 2012
SprzedawcaHeritage
Data3 stycznia 2012
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage - 11 stycznia 2011
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage - 11 stycznia 2011
SprzedawcaHeritage
Data11 stycznia 2011
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage - 2 czerwca 2008
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage - 2 czerwca 2008
SprzedawcaHeritage
Data2 czerwca 2008
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage - 2 czerwca 2008
Australia 1/2 suwerena 1915 P na aukcji Heritage - 2 czerwca 2008
SprzedawcaHeritage
Data2 czerwca 2008
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1915 P z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1915 Jerzego V ze znakiem P wynosi 340 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1915 z literami P?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1915 z literami P opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1915 i znakiem P?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1915 P, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
