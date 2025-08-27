flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1912 S (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1/2 suwerena 1912 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1/2 suwerena 1912 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC278,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1912
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (49)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1912 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 187 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 490 GBP. Licytacja odbyła się 12 września 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji Coin Cabinet - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
419 $
Cena w walucie aukcji 310 GBP
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji Tennants Auctioneers - 7 maja 2025
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data7 maja 2025
StanAU
Cena
387 $
Cena w walucie aukcji 290 GBP
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanAU
Cena
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji NOONANS - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data10 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji Lugdunum - 14 grudnia 2023
SprzedawcaLugdunum
Data14 grudnia 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji Coin Cabinet - 18 lipca 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 lipca 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji Coin Cabinet - 18 lipca 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 lipca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji Coin Cabinet - 18 lipca 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 lipca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 kwietnia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji Karamitsos - 19 marca 2023
SprzedawcaKaramitsos
Data19 marca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji Heritage - 26 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data26 stycznia 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji Coin Cabinet - 13 grudnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 grudnia 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji Spink - 6 września 2022
SprzedawcaSpink
Data6 września 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji NOONANS - 14 lipca 2022
SprzedawcaNOONANS
Data14 lipca 2022
StanMS63 PCGS
Cena
Gdzie kupić?
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanVF
Do aukcji
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji Mowbray Collectables - 19 września 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data19 września 2025
StanVF
Do aukcji
Australia 1/2 suwerena 1912 S na aukcji Mowbray Collectables - 19 września 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data19 września 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1912 S z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1912 Jerzego V ze znakiem S wynosi 360 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1912 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1912 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1912 i znakiem S?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1912 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
