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Anhalt-Bernburg Okres: 1806-1862 1806-1862

Monety Anhalt-Bernburg 1861 roku

Srebrne monety

Awers
Rewers
Talar 1861 A
Średnia cena 240 $
Sprzedaży
1 205
Awers
Rewers
1/6 talara 1861 A
Średnia cena 45 $
Sprzedaży
1 80
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