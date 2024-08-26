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Anhalt-Bernburg
1861
Anhalt-Bernburg
Okres:
1806-1862
1806-1862
Aleksy Fryderyk Chrystian
1806-1831
Aleksander Karol
1834-1862
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Anhalt-Bernburg
1861
Monety Anhalt-Bernburg 1861 roku
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Srebro
Srebrne monety
Talar 1861 A
Średnia cena
240 $
Sprzedaży
1
205
1/6 talara 1861 A
Średnia cena
45 $
Sprzedaży
1
80
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Anhalt-Bernburg
Okres
1806-1862
Aleksy Fryderyk Chrystian
1806-1831
Aleksander Karol
1834-1862
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