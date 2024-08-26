Anhalt-Bernburg Okres: 1806-1862 1806-1862
Katalog monet Anhalt-Bernburg
Łączna liczba dodanych monet: 33
Zobacz cennik anhalt-bernburgskich monet
Zdjęcie Opis Metal Śred. cena UNC Śred. cena PROOF Notowania
Srebro $250 $1,200 2 342
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Talar 1862 A
Srebro $220 $1,200 1 201
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Talar 1859 A
Złoto $7,200 $13,000 0 23
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
Dukat 1825 Z
Srebro $1,100 - 0 94
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
Talar 1806 HS
Srebro $130 - 0 48
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1 gulden 1806 HS
Srebro $95 - 0 4
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1/24 thaler 1823
Srebro $180 $460 0 360
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Talar 1855 A
Srebro $180 - 1 171
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Talar 1834
Miedź $15 - 0 1
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1 fenig 1831 Z
Srebro $40 - 0 16
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1/24 thaler 1827
Srebro $1,500 - 0 42
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Dwutalar 1840 A
Miedź $65 - 0 3
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1 fenig 1823
Srebro $100 - 0 36
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1 gulden 1808 HS
Srebro $240 $350 1 206
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Talar 1861 A
Miedź $65 - 0 2
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1 fenig 1807
Srebro $75 - 0 80
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
1/6 talara 1862 A
Srebro $120 - 0 2
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1/48 talara 1807
Srebro $45 $200 1 81
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
1/6 talara 1861 A
Miedź $150 - 0 5
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1 fenig 1808
Srebro $130 - 0 9
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1 gulden 1809 HS
Srebro $2,200 - 0 58
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Dwutalar 1855 A
Srebro $140 - 2 151
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Talar 1852 A
Miedź $30 - 0 12
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1 fenig 1827
Srebro $50 $120 1 69
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
1/6 talara 1856 A
Srebro $240 - 0 4
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1/24 thaler 1831 Z
Miedź $30 - 0 4
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
4 fenigi 1822
Srebro $630 - 0 17
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
Talar 1809 HS
Srebro $70 - 0 36
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1/24 thaler 1822
Srebro $130 $310 2 140
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Talar 1846 A
Miedź - - 0 0
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
4 fenigi 1831 Z
Miedź $70 - 0 10
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1 fenig 1822
Miedź $65 - 0 21
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
4 fenigi 1823
Srebro $1,300 - 0 53
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Dwutalar 1845 A
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