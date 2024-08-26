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Anhalt-Bernburg Okres: 1806-1862 1806-1862

Katalog monet Anhalt-Bernburg

Łączna liczba dodanych monet: 33

Monety Aleksyusa Fryderyka Chrystiana
coin 1806-1831 Aleksy Fryderyk Chrystian
Monety Aleksandera Karola
coin 1834-1862 Aleksander Karol

Zobacz cennik anhalt-bernburgskich monet

Zdjęcie Opis Metal Śred. cena UNC Śred. cena PROOF Notowania
Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Talar 1862 A
 Srebro $250 $1,200 2 342Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Talar 1859 A
 Srebro $220 $1,200 1 201Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
Dukat 1825 Z
 Złoto $7,200 $13,000 0 23Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
Talar 1806 HS
 Srebro $1,100 - 0 94Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1 gulden 1806 HS
 Srebro $130 - 0 48Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1/24 thaler 1823
 Srebro $95 - 0 4Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Talar 1855 A
 Srebro $180 $460 0 360Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Talar 1834
 Srebro $180 - 1 171Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1 fenig 1831 Z
 Miedź $15 - 0 1Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1/24 thaler 1827
 Srebro $40 - 0 16Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Dwutalar 1840 A
 Srebro $1,500 - 0 42Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1 fenig 1823
 Miedź $65 - 0 3Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1 gulden 1808 HS
 Srebro $100 - 0 36Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Talar 1861 A
 Srebro $240 $350 1 206Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1 fenig 1807
 Miedź $65 - 0 2Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
1/6 talara 1862 A
 Srebro $75 - 0 80Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1/48 talara 1807
 Srebro $120 - 0 2Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
1/6 talara 1861 A
 Srebro $45 $200 1 81Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1 fenig 1808
 Miedź $150 - 0 5Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1 gulden 1809 HS
 Srebro $130 - 0 9Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Dwutalar 1855 A
 Srebro $2,200 - 0 58Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Talar 1852 A
 Srebro $140 - 2 151Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1 fenig 1827
 Miedź $30 - 0 12Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
1/6 talara 1856 A
 Srebro $50 $120 1 69Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1/24 thaler 1831 Z
 Srebro $240 - 0 4Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
4 fenigi 1822
 Miedź $30 - 0 4Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
Talar 1809 HS
 Srebro $630 - 0 17Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1/24 thaler 1822
 Srebro $70 - 0 36Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Talar 1846 A
 Srebro $130 $310 2 140Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
4 fenigi 1831 Z
 Miedź - - 0 0Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
1 fenig 1822
 Miedź $70 - 0 10Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksy Fryderyk Chrystian
4 fenigi 1823
 Miedź $65 - 0 21Coin photo Coin photo
Anhalt-Bernburg, Aleksander Karol
Dwutalar 1845 A
 Srebro $1,300 - 0 53
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