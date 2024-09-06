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Anhalt-Bernburg Okres: 1806-1862 1806-1862

Monety Anhalt-Bernburg 1855 roku

Srebrne monety

Awers
Rewers
Dwutalar 1855 A
Średnia cena 2200 $
Sprzedaży
0 58
Awers
Rewers
Talar 1855 A
Średnia cena 180 $
Sprzedaży
0 360
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