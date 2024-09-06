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Anhalt-Bernburg
1855
Anhalt-Bernburg
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1806-1862
1806-1862
Aleksy Fryderyk Chrystian
1806-1831
Aleksander Karol
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Anhalt-Bernburg
1855
Monety Anhalt-Bernburg 1855 roku
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Srebro
Srebrne monety
Dwutalar 1855 A
Średnia cena
2200 $
Sprzedaży
0
58
Talar 1855 A
Średnia cena
180 $
Sprzedaży
0
360
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Anhalt-Bernburg
Okres
1806-1862
Aleksy Fryderyk Chrystian
1806-1831
Aleksander Karol
1834-1862
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