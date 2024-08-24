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Anhalt-Bernburg Okres: 1806-1862 1806-1862

Srebrne monety Talar Aleksyusa Fryderyka Chrystiana - Anhalt-Bernburg

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Talar 1806-1809

Rok Znak Opis Sprzedaży Sprzedaży
1806 HS 0 941809 HS 0 17
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