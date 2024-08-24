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Monety anhalt-bernburgskie
Aleksy Fryderyk Chrystian
Talar
Anhalt-Bernburg
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1806-1862
1806-1862
Aleksy Fryderyk Chrystian
1806-1831
Aleksander Karol
1834-1862
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Monety anhalt-bernburgskie
Aleksy Fryderyk Chrystian
Talar
Srebrne monety Talar Aleksyusa Fryderyka Chrystiana - Anhalt-Bernburg
Talar 1806-1809
Rok
Znak
Opis
Sprzedaży
Sprzedaży
1806
HS
0
94
1809
HS
0
17
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anhalt-bernburgskie monety o nominale Talar
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Anhalt-Bernburg
Okres
1806-1862
Aleksy Fryderyk Chrystian
1806-1831
Aleksander Karol
1834-1862
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