Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III

Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1488
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    5767 $
Lote 1488 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 100 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore in cammino verso sinistra regge un fascio sulla spalla destra - gr. 8,79 - Molto rara - Praticamente FDC (Bol. n. R82) (Gig. n. 13) (Mont. n. 25) (Pag. n. 650)
Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Lote 1630
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    4 de diciembre de 2025
  • Precio de salida
    6920 $
Lote 1630 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore in cammino verso sinistra regge un fascio sulla spalla destra - gr. 8,79 - Molto rara - Praticamente FDC (Bol. n. R82) (Gig. n. 13) (Mont. n. 25) (Pag. n. 650)
Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 743Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 11, Lote 743
Nomisma Aste
  • Fecha
    22 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
    16148 $
Lote 743 Lots marked with an * (asterisk) come from non-EU countries and will be subject to a 5% VAT, calculated on the hammer price and buyer’s premium. In the case of a “distance sale” to a private EU buyer where VAT is applicable in the destination country, the VAT rate of the relevant EU country will apply. I lotti contrassegnati con il simbolo * (asterisco) provengono da Paesi extra-UE e saranno soggetti all’applicazione dell’IVA al 5%, calcolata sul prezzo di aggiudicazione e sui diritti d’asta. In caso di vendita a "distanza" a soggetto privato UE con rilevanza IVA nel paese di destinazione sarà applicata l'aliquota IVA del paese UE di riferimento. Grading/Status: SPL-FDC
Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III - Varesi, Numismatic Auction 86, Lote 332
Varesi
  • Fecha
    5 de noviembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 332 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1936 XIV, Roma Au 8,8 g circa 23 mm • In slab NGC MS61; tiratura ufficiale di soli 812 esemplari
Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III - Editions V. GADOURY, Auction XIX, Lote 1887
Editions V. GADOURY
  • Fecha
    4 de octubre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1887 100 Lire PROVA (Pattern) Roma, 1936 R, AU 8.8 g. 23.5 mm Ref : Luppino PP120 (R4), Pagani PP nr. 161 pag. 29, Simonetti nr. 20/1 pag 89 Grading : NGC MS 62 Conservation : Superbe. Rarissime
Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lote 494Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Lote 494
Scuotto Numismatica & ...
  • Fecha
    20 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 494 Regno d'Italia. Vittorio emanuele III (1900-1943). 100 Lire 1936 (Impero 1° tipo). Au gr. 8,8. Gigante 13. RR Grading/Status: FDC
Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3606Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Lote 3606
Nomisma Spa
  • Fecha
    8 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 3606 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1936 - Nomisma 1059 AU RRR Un minimo graffietto nel campo del R/ Grading/Status: FDC
Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1897Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 74, Lote 1897
Nomisma Spa
  • Fecha
    5 de septiembre de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1897 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1936 A. XIV - Nomisma 1059 AU RRR In slab NGC MS 65 6634004-004 Grading/Status: MS 65
Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Lote 1578
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    5 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1578 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore in cammino verso sinistra regge un fascio sulla spalla destra - Molto rara - Lievi segni di contatto, migliore di SPL - Sigillata da Angelo Bazzoni (Bol. n. R82) (Gig. n. 13) (Mont. n. 25) (Pag. n. 650)
Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Lote 1576
Bolaffi S.p.A.
  • Fecha
    5 de junio de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1576 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore in cammino verso sinistra regge un fascio sulla spalla destra - gr. 8,79 - Molto rara - Praticamente FDC (Bol. n. R82) (Gig. n. 13) (Mont. n. 25) (Pag. n. 650)
Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III - Münzenonline, Auktion Nr. 33, Lote 408
Münzenonline
  • Fecha
    16 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 408 ITALIEN. Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946 100 Lire 1936 / Anno XIV, Roma. 8.79 g. Mont. 25 (R3). Pagani 650. Fr. 35. Von grosser Seltenheit. Nur 816 Exemplare geprägt / Extremely rare. Only 816 pieces struck NGC MS 61 Cert.No: 2924810-003
Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III - Varesi, Numismatic Auction 85, Lote 674
Varesi
  • Fecha
    6 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 674 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1936, XIV EF "Prova", R, Roma Pagani Prove 161 Mont. 54 Luppino PP120 Au RRRR • Ex collezione Odescalchi di Roma, asta Finarte 448 del 18/10/1983 FDC
Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III - Varesi, Numismatic Auction 85, Lote 670
Varesi
  • Fecha
    6 de mayo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 670 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1936 XIV "Littore", Roma MIR 1119a Pagani 650 Au 8,79 23 mm RR • Tiratura ufficiale di soli 812 esemplari ! q.FDC
Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 863Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Spa, Auction 72, Lote 863
Nomisma Spa
  • Fecha
    10 de abril de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 863 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 e 50 Lire 1936 A. XIV - Nomisma 1059 e 1071 AU RRR Lotto di due monete Grading/Status: qFDC-FDC
Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Lote 240
Aurora Numismatica
  • Fecha
    18 de marzo de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 240 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 100 Lire 1936, coniati 812 esemplari, RR Au 23,5 mm, 8,8 g, in Slab NGC MS62
Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III - Heritage Auctions, Auction #3122, Lote 34722
Heritage Auctions
  • Fecha
    21 de enero de 2025
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 34722 Vittorio Emanuele III gold 100 Lire Anno XIV 1936-R MS63 NGC, Rome mint, KM83, Fr-35, Pag-650. Mintage: 812. An ever-contested type of Vittorio Emanuele III's extensive gold series, boasting as much visual character as this cataloger has seen with the type. From the Robert C. Pickett Collection HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved www.HA.com/TexasAuctioneerLicenseNotice
Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III - Varesi, Numismatic Auction 84, Lote 307
Varesi
  • Fecha
    18 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 307 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1936, XIV EF "Prova", R, Roma Pagani Prove 161 Mont. 54 Luppino PP120 Au RRRR • Ex collezione Odescalchi di Roma, asta Finarte 448 del 18/10/1983 FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 8, Lote 1416Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 8, Lote 1416
Nomisma Aste
  • Fecha
    16 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 1416 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1059 AU RRR Graffietti. Grading/Status: SPL
Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III, Anverso - Nomisma Aste, Auction 8, Lote 2306Italia 100 liras 1936 Víctor Manuel III, Reverso - Nomisma Aste, Auction 8, Lote 2306
Nomisma Aste
  • Fecha
    16 de noviembre de 2024
  • Precio de salida
  • Precio de venta
Lote 2306 Vittorio Emanule III (1900-1946) 100 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 812 AU RRR Grading/Status: qFDC-FDC
