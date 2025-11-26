flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín 1646 "Tipo 1645-1646". NEWARK (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: NEWARK

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso6 g
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • Año1646
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaNewark
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2800 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín 1646 "Tipo 1645-1646" NEWARK - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (85)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1646 . NEWARK. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 126 vendido en la subasta Morton & Eden Ltd por GBP 8000. La subasta tuvo lugar el 26 de abril de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta NOONANS - 29 de mayo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
2552 $
Precio en la divisa de la subasta 1900 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta NOONANS - 19 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
1320 $
Precio en la divisa de la subasta 1000 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta NOONANS - 19 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 de marzo de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha26 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta Spink - 27 de enero de 2024
VendedorSpink
Fecha27 de enero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta Spink - 13 de diciembre de 2023
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 18 de octubre de 2023
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha18 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta NOONANS - 3 de octubre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha3 de octubre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta NOONANS - 8 de junio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha8 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta Sovereign Rarities - 6 de junio de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha6 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta Numisor - 25 de abril de 2023
VendedorNumisor
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónVG
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta Stack's - 15 de enero de 2022
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta Stack's - 15 de enero de 2022
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2022
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta Oslo Myntgalleri - 28 de noviembre de 2021
VendedorOslo Myntgalleri
Fecha28 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 2 de septiembre de 2021
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha2 de septiembre de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta Oslo Myntgalleri - 9 de mayo de 2021
VendedorOslo Myntgalleri
Fecha9 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta Coin Cabinet - 26 de noviembre de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha26 de noviembre de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
A la subasta
Gran Bretaña 1 chelín 1646 en subasta London Coins - 7 de diciembre de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha7 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del 1646?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1646 es de 2800 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1646?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1646 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1646?

Para vender 1 chelín del 1646, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

