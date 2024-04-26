flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín 1648. Fecha en el anverso (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: Fecha en el anverso

Anverso 1 chelín 1648 Fecha en el anverso - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín 1648 Fecha en el anverso - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso4,35 g
  • Diámetro30 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • Año1648
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaPontefract
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:8800 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín 1648 Fecha en el anverso - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (37)Variedades (4)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1648 . Fecha en el anverso. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 139 vendido en la subasta Morton & Eden Ltd por GBP 28000. La subasta tuvo lugar el 26 de abril de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha6 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
18524 $
Precio en la divisa de la subasta 15000 CHF
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta NOONANS - 9 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha9 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
1491 $
Precio en la divisa de la subasta 1100 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta NOONANS - 29 de mayo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta CNG - 15 de enero de 2025
VendedorCNG
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta CNG - 29 de mayo de 2024
VendedorCNG
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 8 de noviembre de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha8 de noviembre de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta CNG - 8 de octubre de 2022
VendedorCNG
Fecha8 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Stack's - 15 de enero de 2022
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2022
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Stack's - 18 de agosto de 2021
VendedorStack's
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónF15 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta DNW - 5 de mayo de 2021
VendedorDNW
Fecha5 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Goldberg - 3 de febrero de 2021
VendedorGoldberg
Fecha3 de febrero de 2021
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta TimeLine Auctions - 7 de junio de 2020
VendedorTimeLine Auctions
Fecha7 de junio de 2020
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta DNW - 10 de marzo de 2020
VendedorDNW
Fecha10 de marzo de 2020
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta DNW - 29 de enero de 2020
VendedorDNW
Fecha29 de enero de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Baldwin's of St. James's - 21 de noviembre de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de noviembre de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Heritage - 15 de agosto de 2019
VendedorHeritage
Fecha15 de agosto de 2019
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del 1648?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1648 es de 8800 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1648?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1648 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1648?

Para vender 1 chelín del 1648, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

