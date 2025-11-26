flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín 1648. XII entre "P" y "C" (Gran Bretaña, Carlos I)

Variedad: XII entre "P" y "C"

Anverso 1 chelín 1648 XII entre "P" y "C" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín 1648 XII entre "P" y "C" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso4,5 g

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • Año1648
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaPontefract
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4400 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín 1648 XII entre "P" y "C" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (41)Variedades (4)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1648 . XII entre "P" y "C". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1151 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 13000. La subasta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 de septiembre de 2025
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha16 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
3537 $
Precio en la divisa de la subasta 2600 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta NOONANS - 29 de mayo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
2686 $
Precio en la divisa de la subasta 2000 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónFR
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Tennants Auctioneers - 9 de agosto de 2023
VendedorTennants Auctioneers
Fecha9 de agosto de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta NOONANS - 2 de febrero de 2023
VendedorNOONANS
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Spink - 29 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Goldberg - 3 de febrero de 2021
VendedorGoldberg
Fecha3 de febrero de 2021
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta CNG - 20 de enero de 2021
VendedorCNG
Fecha20 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Spink - 17 de enero de 2021
VendedorSpink
Fecha17 de enero de 2021
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta DNW - 2 de diciembre de 2020
VendedorDNW
Fecha2 de diciembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 27 de noviembre de 2020
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha27 de noviembre de 2020
ConservaciónVG
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta DNW - 9 de septiembre de 2020
VendedorDNW
Fecha9 de septiembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta DNW - 22 de abril de 2020
VendedorDNW
Fecha22 de abril de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta DNW - 8 de abril de 2020
VendedorDNW
Fecha8 de abril de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta DNW - 29 de enero de 2020
VendedorDNW
Fecha29 de enero de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del 1648?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1648 es de 4400 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1648?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1648 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1648?

Para vender 1 chelín del 1648, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

