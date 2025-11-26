flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín 1648 (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 1 chelín 1648 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 1 chelín 1648 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso4,7 g
  • Diámetro29 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal1 chelín
  • Año1648
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaPontefract
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6700 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín 1648 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (70)Variedades (4)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1648 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 51289 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 20700. La subasta tuvo lugar el 27 de septiembre de 2007.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha6 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
10497 $
Precio en la divisa de la subasta 8500 CHF
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta NOONANS - 29 de mayo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
3761 $
Precio en la divisa de la subasta 2800 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta NOONANS - 29 de mayo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta CNG - 23 de enero de 2025
VendedorCNG
Fecha23 de enero de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Spink - 9 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 21 de octubre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha21 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 de septiembre de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónSP10
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Spink - 27 de enero de 2024
VendedorSpink
Fecha27 de enero de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta NOONANS - 3 de octubre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha3 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 de septiembre de 2023
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha12 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Sovereign Rarities - 6 de junio de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha6 de junio de 2023
ConservaciónVF35 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta NOONANS - 16 de noviembre de 2022
VendedorNOONANS
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Spink - 18 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha18 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Spink - 18 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha18 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta CNG - 8 de octubre de 2022
VendedorCNG
Fecha8 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1648 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 25 de noviembre de 2021
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha25 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 1 chelín del 1648?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1648 es de 6700 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1648?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1648 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1648?

Para vender 1 chelín del 1648, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
