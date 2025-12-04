flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

9 peniques 1646 (Gran Bretaña, Carlos I)

Anverso 9 peniques 1646 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos IReverso 9 peniques 1646 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso4,6 g
  • Diámetro35,5 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoCarlos I
  • Valor nominal9 peniques
  • Año1646
  • GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaNewark
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2600 USD
Gráfico de ventas en subastas 9 peniques 1646 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Carlos I
Precios de subastas (60)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 9 peniques de 1646 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1289 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 5500. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónVF30 NGC
Precio
1747 $
Precio en la divisa de la subasta 1300 GBP
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
875 $
Precio en la divisa de la subasta 650 GBP
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta NOONANS - 29 de mayo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta NOONANS - 29 de mayo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta NOONANS - 19 de noviembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 21 de octubre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha21 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta Morton & Eden - 26 de abril de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta St James’s - 27 de marzo de 2024
VendedorSt James’s
Fecha27 de marzo de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta NOONANS - 3 de octubre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha3 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta CNG - 20 de septiembre de 2023
VendedorCNG
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de agosto de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de agosto de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 31 de marzo de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha31 de marzo de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta CNG - 11 de enero de 2023
VendedorCNG
Fecha11 de enero de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta NOONANS - 16 de noviembre de 2022
VendedorNOONANS
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta CNG - 8 de octubre de 2022
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta CNG - 8 de octubre de 2022
VendedorCNG
Fecha8 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 9 peniques 1646 en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 9 peniques del 1646?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 9 peniques del 1646 es de 2600 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 9 peniques del 1646?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 9 peniques del 1646 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 9 peniques del 1646?

Para vender 9 peniques del 1646, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

