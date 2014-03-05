2 chelines 1648 (Gran Bretaña, Carlos I)
Detalles técnicos
- MetalPlata
- Peso9 - 10 g
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoCarlos I
- Valor nominal2 chelines
- Año1648
- GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaPontefract
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de 2 chelines de 1648 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Carlos I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 24 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 46000. La subasta tuvo lugar el 5 de marzo de 2014.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Carlos I de 2 chelines del 1648?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 2 chelines del 1648 es de 69000 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 chelines del 1648?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de 2 chelines del 1648 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 2 chelines del 1648?
Para vender 2 chelines del 1648, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.