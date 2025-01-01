Monedas de de Suiza 1922

flag
Monedas de oro

20 francos 1922 B Vreneli
Precio promedio560 $
Ventas
0198
10 francos 1922 B Vreneli
Precio promedio250 $
Ventas
3647
