flag
SuizaPeríodo:1850-2022 1850-2022

10 francos 1922 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 10 francos 1922 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 10 francos 1922 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: Rare Coins

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso3,2258 g
  • Oro puro (0,0933 oz) 2,9032 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoRanurado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,020,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal10 francos
  • Año1922
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (644)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 10 francos de 1922 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2275 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 11625. La subasta tuvo lugar el 14 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
300 $
Precio en la divisa de la subasta 240 CHF
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
300 $
Precio en la divisa de la subasta 240 CHF
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Stack's - 5 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha5 de septiembre de 2025
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta WCN - 21 de agosto de 2025
VendedorWCN
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta WCN - 14 de agosto de 2025
VendedorWCN
Fecha14 de agosto de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Heritage - 31 de julio de 2025
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Heritage - 31 de julio de 2025
VendedorHeritage
Fecha31 de julio de 2025
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Niemczyk - 2 de julio de 2025
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Niemczyk - 2 de julio de 2025
VendedorNiemczyk
Fecha2 de julio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Aurea - 30 de mayo de 2025
VendedorAurea
Fecha30 de mayo de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Sonntag - 27 de mayo de 2025
VendedorSonntag
Fecha27 de mayo de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Soler y Llach - 16 de mayo de 2025
VendedorSoler y Llach
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Stack's - 16 de mayo de 2025
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Stack's - 16 de mayo de 2025
VendedorStack's
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónMS66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Naumann - 4 de mayo de 2025
VendedorNaumann
Fecha4 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Casa de Subastas de Madrid - 25 de abril de 2025
VendedorCasa de Subastas de Madrid
Fecha25 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 15 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Palombo - 11 de abril de 2025
VendedorPalombo
Fecha11 de abril de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta GMA Numismatica Napoli srl - 3 de abril de 2025
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta GMA Numismatica Napoli srl - 3 de abril de 2025
VendedorGMA Numismatica Napoli srl
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Numismatica Ferrarese - 30 de marzo de 2025
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Rauch - 29 de marzo de 2025
VendedorRauch
Fecha29 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 25 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Stack's - 20 de septiembre de 2025
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Stack's - 20 de septiembre de 2025
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Stack's - 20 de septiembre de 2025
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Stack's - 20 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha20 de septiembre de 2025
ConservaciónMS67 NGC
A la subasta
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Stack's - 20 de septiembre de 2025
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Stack's - 20 de septiembre de 2025
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Stack's - 20 de septiembre de 2025
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta Stack's - 20 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha20 de septiembre de 2025
ConservaciónMS65 NGC
A la subasta
Suiza 10 francos 1922 B "Vreneli" en subasta HIRSCH - 26 de septiembre de 2025
VendedorHIRSCH
Fecha26 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 10 francos del 1922. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 10 francos del 1922. B. "Vreneli" es de 250 USD para las monedas de acuñación regular y de 290 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 2,9032 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 342,82 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 francos del 1922. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 10 francos del 1922 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 francos del 1922. B. "Vreneli"?

Para vender 10 francos del 1922, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de SuizaCatálogo de monedas de la ConfederaciónMonedas de Suiza en 1922Todas monedas suizassuizas de oro monedas suizas monedas con valor nominal 10 francosSubastas numismáticas