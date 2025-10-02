flag
100 francos 1925 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 100 francos 1925 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 100 francos 1925 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso32,2581 g
  • Oro puro (0,9334 oz) 29,0323 g
  • Diámetro36 mm
  • CantoInscripción
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC5,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal100 francos
  • Año1925
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda suiza de 100 francos de 1925 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31303 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 90000. La subasta tuvo lugar el 17 de agosto de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Nihon - 15 de junio de 2025
VendedorNihon
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
23594 $
Precio en la divisa de la subasta 3400000 JPY
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Numismatica Ars Classica - 10 de junio de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
19427 $
Precio en la divisa de la subasta 17000 EUR
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Heritage - 10 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Numismatica Ars Classica - 10 de junio de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Heritage - 2 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha2 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Heritage - 2 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha2 de mayo de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Auction World - 20 de abril de 2025
VendedorAuction World
Fecha20 de abril de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Palombo - 11 de abril de 2025
VendedorPalombo
Fecha11 de abril de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Schulman - 26 de marzo de 2025
VendedorSchulman
Fecha26 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Nomisma Aste - 23 de marzo de 2025
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Aurora Numismatica - 18 de marzo de 2025
VendedorAurora Numismatica
Fecha18 de marzo de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Beaussant Lefèvre - 18 de marzo de 2025
VendedorBeaussant Lefèvre
Fecha18 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS64 DPL NGC
Precio
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Numismatica Genevensis - 10 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Heritage - 9 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha9 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Heritage - 9 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha9 de diciembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Chaponnière - 8 de diciembre de 2024
VendedorChaponnière
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Chaponnière - 8 de diciembre de 2024
VendedorChaponnière
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Suiza 100 francos 1925 B "Vreneli" en subasta Chaponnière - 8 de diciembre de 2024
VendedorChaponnière
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 100 francos del 1925. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 100 francos del 1925. B. "Vreneli" es de 13000 USD para las monedas de acuñación regular y de 13000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 29,0323 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 3429,68 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 100 francos del 1925. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 100 francos del 1925 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 100 francos del 1925. B. "Vreneli"?

Para vender 100 francos del 1925, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

