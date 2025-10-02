100 francos 1925 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 100 francos del 1925. B. "Vreneli"? Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 100 francos del 1925. B. "Vreneli" es de 13000 USD para las monedas de acuñación regular y de 13000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 29,0323 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 3429,68 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 100 francos del 1925. "Vreneli" con letras B? La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 100 francos del 1925 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.