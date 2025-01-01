Catálogo
Suiza
Período:
1850-2022
1850-2022
Confederación
1850-2022
Confederación
Catálogo
Valoración de monedas suizas
Confederación
100 francos
Monedas de oro 100 francos de la Confederación - Suiza
100 francos 1925
Vreneli
Año
Marca
Descripción
Acuñación
UNC
Ventas
Ventas
1925
B
5,000
1
295
