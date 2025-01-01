flag
SuizaPeríodo:1850-2022 1850-2022

Monedas de oro 100 francos de la Confederación - Suiza

type-coin

100 francos 1925

Vreneli
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas
1925B5,0001295
