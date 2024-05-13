flag
10 francos 1911 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 10 francos 1911 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 10 francos 1911 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso3,2258 g
  • Oro puro (0,0933 oz) 2,9032 g
  • Diámetro19 mm
  • CantoRanurado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC100,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal10 francos
  • Año1911
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (236)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 10 francos de 1911 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2659 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 42000. La subasta tuvo lugar el 13 de mayo de 2024.

Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Wójcicki - 3 de agosto de 2025
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Wójcicki - 3 de agosto de 2025
VendedorWójcicki
Fecha3 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
488 $
Precio en la divisa de la subasta 1800 PLN
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Auctiones - 15 de junio de 2025
VendedorAuctiones
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
468 $
Precio en la divisa de la subasta 380 CHF
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Heritage - 10 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta SINCONA - 28 de mayo de 2025
VendedorSINCONA
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta SINCONA - 28 de mayo de 2025
VendedorSINCONA
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta SINCONA - 28 de mayo de 2025
VendedorSINCONA
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Heritage Eur - 23 de mayo de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Rapp - 21 de mayo de 2025
VendedorRapp
Fecha21 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta WAG - 11 de mayo de 2025
VendedorWAG
Fecha11 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 30 de marzo de 2025
VendedorErwin Dietrich
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 30 de marzo de 2025
VendedorErwin Dietrich
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 30 de marzo de 2025
VendedorErwin Dietrich
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 30 de marzo de 2025
VendedorErwin Dietrich
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 30 de marzo de 2025
VendedorErwin Dietrich
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Aurora Numismatica - 18 de marzo de 2025
VendedorAurora Numismatica
Fecha18 de marzo de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Auctiones - 16 de marzo de 2025
VendedorAuctiones
Fecha16 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Auctiones - 15 de diciembre de 2024
VendedorAuctiones
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Aurea - 12 de diciembre de 2024
VendedorAurea
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Bertolami - 12 de diciembre de 2024
VendedorBertolami
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Rapp - 6 de diciembre de 2024
VendedorRapp
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios
Suiza 10 francos 1911 B "Vreneli" en subasta Höhn - 16 de noviembre de 2024
VendedorHöhn
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 10 francos del 1911. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 10 francos del 1911. B. "Vreneli" es de 490 USD para las monedas de acuñación regular y de 420 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 2,9032 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 342,82 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 10 francos del 1911. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 10 francos del 1911 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 10 francos del 1911. B. "Vreneli"?

Para vender 10 francos del 1911, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
