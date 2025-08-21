Ducado 1818 "Bodas de oro" (Stolberg-Wernigerode, Cristián Federico)

¿Cuánto vale la moneda de orode de Cristián Federico de Ducado del 1818. "Bodas de oro"? Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Ducado del 1818. "Bodas de oro" es de 2200 USD. La moneda contiene 3,451 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 375,71 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Ducado del 1818. "Bodas de oro"? La información sobre el precio actual de la moneda Stolberg-Wernigerode de Ducado del 1818 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.