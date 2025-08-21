Ducado 1818 "Bodas de oro" (Stolberg-Wernigerode, Cristián Federico)
Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Detalles técnicos
- MetalOro (0,986)
- Peso3,5 g
- Oro puro (0,111 oz) 3,451 g
- Diámetro22 mm
- CantoEstriado
- Tirada UNC308
Descripción
- PaísStolberg-Wernigerode
- PeríodoCristián Federico
- Valor nominalDucado
- Año1818
- GobernanteChristian Friedrich (Conde de Stolberg-Wernigerode)
- Casa de monedaClausthal
- PropósitoConmemorativas
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda Stolberg-Wernigerode de Ducado de 1818 "Bodas de oro". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Cristián Federico. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 24335 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 4920. La subasta tuvo lugar el 25 de septiembre de 2023.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Cristián Federico de Ducado del 1818. "Bodas de oro"?
Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Ducado del 1818. "Bodas de oro" es de 2200 USD. La moneda contiene 3,451 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 375,71 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Ducado del 1818. "Bodas de oro"?
La información sobre el precio actual de la moneda Stolberg-Wernigerode de Ducado del 1818 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Ducado del 1818. "Bodas de oro"?
Para vender Ducado del 1818, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.