Ducado 1818 "Bodas de oro" (Stolberg-Wernigerode, Cristián Federico)

Anverso Ducado 1818 "Bodas de oro" - valor de la moneda de oro - Stolberg-Wernigerode, Cristián FedericoReverso Ducado 1818 "Bodas de oro" - valor de la moneda de oro - Stolberg-Wernigerode, Cristián Federico

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,986)
  • Peso3,5 g
  • Oro puro (0,111 oz) 3,451 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada UNC308

Descripción

  • PaísStolberg-Wernigerode
  • PeríodoCristián Federico
  • Valor nominalDucado
  • Año1818
  • GobernanteChristian Friedrich (Conde de Stolberg-Wernigerode)
  • Casa de monedaClausthal
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2200 USD
Gráfico de ventas en subastas Ducado 1818 "Bodas de oro" - valor de la moneda de oro - Stolberg-Wernigerode, Cristián Federico
Precios de subastas (33)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda Stolberg-Wernigerode de Ducado de 1818 "Bodas de oro". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Cristián Federico. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 24335 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 4920. La subasta tuvo lugar el 25 de septiembre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta Höhn - 22 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónAU
Precio
2719 $
Precio en la divisa de la subasta 2400 EUR
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta Busso Peus - 26 de abril de 2024
VendedorBusso Peus
Fecha26 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
2789 $
Precio en la divisa de la subasta 2600 EUR
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta Heritage - 25 de septiembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha25 de septiembre de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta Heritage - 11 de mayo de 2023
VendedorHeritage
Fecha11 de mayo de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta Künker - 1 de julio de 2021
VendedorKünker
Fecha1 de julio de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta Varesi - 24 de enero de 2021
VendedorVaresi
Fecha24 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta WDA - MiM - 30 de diciembre de 2020
VendedorWDA - MiM
Fecha30 de diciembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta Künker - 15 de marzo de 2019
VendedorKünker
Fecha15 de marzo de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta Westfälische - 18 de septiembre de 2018
VendedorWestfälische
Fecha18 de septiembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta Künker - 19 de julio de 2018
VendedorKünker
Fecha19 de julio de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta Künker - 21 de junio de 2018
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2018
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta Künker - 21 de junio de 2018
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2018
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta SINCONA - 25 de octubre de 2017
VendedorSINCONA
Fecha25 de octubre de 2017
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta Künker - 29 de septiembre de 2017
VendedorKünker
Fecha29 de septiembre de 2017
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta Künker - 29 de septiembre de 2017
VendedorKünker
Fecha29 de septiembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta HIRSCH - 21 de septiembre de 2017
VendedorHIRSCH
Fecha21 de septiembre de 2017
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta Künker - 30 de septiembre de 2016
VendedorKünker
Fecha30 de septiembre de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta Künker - 23 de junio de 2016
VendedorKünker
Fecha23 de junio de 2016
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta Westfälische - 24 de noviembre de 2015
VendedorWestfälische
Fecha24 de noviembre de 2015
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta Gärtner - 21 de noviembre de 2014
VendedorGärtner
Fecha21 de noviembre de 2014
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Stolberg-Wernigerode Ducado 1818 "Bodas de oro" en subasta WAG - 30 de diciembre de 2013
VendedorWAG
Fecha30 de diciembre de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Cristián Federico de Ducado del 1818. "Bodas de oro"?

Según los últimos datos, a fecha de 21 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Ducado del 1818. "Bodas de oro" es de 2200 USD. La moneda contiene 3,451 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 375,71 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Ducado del 1818. "Bodas de oro"?

La información sobre el precio actual de la moneda Stolberg-Wernigerode de Ducado del 1818 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Ducado del 1818. "Bodas de oro"?

Para vender Ducado del 1818, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

