1/2 libra 1952 (Sudáfrica, Jorge VI)
Foto hecha por: Gorny & Mosch
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso3,994 g
- Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
- Diámetro19,5 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMedalla (↑↑)
- Tirada UNC16,002
- Tirada PROOF12,000
Descripción
- PaísSudáfrica
- PeríodoJorge VI
- Valor nominal1/2 libra
- Año1952
- GobernanteJorge VI
- Casa de monedaPretoria
- PropósitoLingotes
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra de 1952 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge VI. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 22264 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1560. La subasta tuvo lugar el 15 de diciembre de 2024.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge VI de 1/2 libra del 1952?
Según los últimos datos, a fecha de 30 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra del 1952 es de 340 USD para las monedas de acuñación regular y de 540 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 414,2 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra del 1952?
La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra del 1952 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra del 1952?
Para vender 1/2 libra del 1952, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.