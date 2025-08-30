flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

1/2 libra 1952 (Sudáfrica, Jorge VI)

Anverso 1/2 libra 1952 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge VIReverso 1/2 libra 1952 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge VI

Foto hecha por: Gorny & Mosch

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,994 g
  • Oro puro (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Diámetro19,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC16,002
  • Tirada PROOF12,000

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoJorge VI
  • Valor nominal1/2 libra
  • Año1952
  • GobernanteJorge VI
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoLingotes
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:340 USD
Precio promedio (PROOF):540 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 libra 1952 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Jorge VI
Precios de subastas (77)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra de 1952 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jorge VI. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 22264 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1560. La subasta tuvo lugar el 15 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónPF65 NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónPF65 NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Heritage - 18 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha18 de mayo de 2025
ConservaciónPF65 CAMEO NGC
Precio
516 $
Precio en la divisa de la subasta 516 USD
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Stack's - 27 de febrero de 2025
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Stack's - 27 de febrero de 2025
VendedorStack's
Fecha27 de febrero de 2025
ConservaciónPF66 PCGS
Precio
420 $
Precio en la divisa de la subasta 420 USD
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Coin Cabinet - 29 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de enero de 2025
ConservaciónPF67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Auction World - 26 de enero de 2025
VendedorAuction World
Fecha26 de enero de 2025
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónPF68 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 20 de octubre de 2024
VendedorMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Fecha20 de octubre de 2024
ConservaciónPF65 NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónPF66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Sovereign Rarities - 16 de noviembre de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha16 de noviembre de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Coin Cabinet - 10 de octubre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha10 de octubre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Heritage - 16 de febrero de 2023
VendedorHeritage
Fecha16 de febrero de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Emporium Hamburg - 17 de noviembre de 2022
VendedorEmporium Hamburg
Fecha17 de noviembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Heritage - 17 de noviembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha17 de noviembre de 2022
ConservaciónPF66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Heritage - 10 de noviembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha10 de noviembre de 2022
ConservaciónPF68 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Heritage - 20 de octubre de 2022
VendedorHeritage
Fecha20 de octubre de 2022
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Künker - 27 de septiembre de 2022
VendedorKünker
Fecha27 de septiembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Bertolami - 12 de junio de 2022
VendedorBertolami
Fecha12 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Stack's - 3 de junio de 2022
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Stack's - 3 de junio de 2022
VendedorStack's
Fecha3 de junio de 2022
ConservaciónMS67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Heritage - 3 de marzo de 2022
VendedorHeritage
Fecha3 de marzo de 2022
ConservaciónPF68 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1952 en subasta Heritage - 24 de febrero de 2022
VendedorHeritage
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jorge VI de 1/2 libra del 1952?

Según los últimos datos, a fecha de 30 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra del 1952 es de 340 USD para las monedas de acuñación regular y de 540 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 3,6625 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 414,2 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra del 1952?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra del 1952 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra del 1952?

Para vender 1/2 libra del 1952, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

