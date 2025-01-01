flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

Monedas de oro 1/2 libra de Jorge VI - Sudáfrica

type-coin
1/2 libra 1952

AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCAcuñación PROOFVentasVentas
195216,00212,000077
