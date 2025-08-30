flag
1 фунт 1960 (Sudáfrica, Isabel II)

Anverso 1 фунт 1960 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel IIReverso 1 фунт 1960 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel II

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada UNC3,111
  • Tirada PROOF1,950

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoIsabel II
  • Valor nominal1 фунт
  • Año1960
  • GobernanteIsabel II del Reino Unido
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoLingotes
Precios de subastas (16)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 фунт de 1960 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Isabel II. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 22269 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 960. La subasta tuvo lugar el 15 de diciembre de 2024.

Sudáfrica 1 фунт 1960 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de marzo de 2025
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
630 $
Precio en la divisa de la subasta 1000 AUD
Sudáfrica 1 фунт 1960 en subasta Coin Cabinet - 29 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de enero de 2025
ConservaciónPF66 NGC
Precio
747 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Sudáfrica 1 фунт 1960 en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónPF67 NGC
Precio
Sudáfrica 1 фунт 1960 en subasta St James’s - 19 de octubre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha19 de octubre de 2023
ConservaciónPF66 NGC
Precio
Sudáfrica 1 фунт 1960 en subasta Heritage - 24 de marzo de 2022
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2022
ConservaciónPF66 PCGS
Precio
Sudáfrica 1 фунт 1960 en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Sudáfrica 1 фунт 1960 en subasta Stack's - 24 de febrero de 2022
VendedorStack's
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónPF66 NGC
Precio
Sudáfrica 1 фунт 1960 en subasta Stephen Album - 23 de enero de 2022
VendedorStephen Album
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Sudáfrica 1 фунт 1960 en subasta Rhenumis - 28 de mayo de 2021
VendedorRhenumis
Fecha28 de mayo de 2021
ConservaciónAU
Precio
Sudáfrica 1 фунт 1960 en subasta Schulman - 20 de octubre de 2020
VendedorSchulman
Fecha20 de octubre de 2020
ConservaciónSin grado
Precio
Sudáfrica 1 фунт 1960 en subasta Heritage - 27 de diciembre de 2018
VendedorHeritage
Fecha27 de diciembre de 2018
ConservaciónPF63 NGC
Precio
Sudáfrica 1 фунт 1960 en subasta Auction World - 15 de julio de 2018
VendedorAuction World
Fecha15 de julio de 2018
ConservaciónPF66 PCGS
Precio
Sudáfrica 1 фунт 1960 en subasta Baldwin's of St. James's - 9 de febrero de 2016
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha9 de febrero de 2016
ConservaciónPROOF
Precio
Sudáfrica 1 фунт 1960 en subasta Teutoburger - 10 de septiembre de 2015
VendedorTeutoburger
Fecha10 de septiembre de 2015
ConservaciónUNC
Precio
Sudáfrica 1 фунт 1960 en subasta Teutoburger - 27 de febrero de 2015
VendedorTeutoburger
Fecha27 de febrero de 2015
ConservaciónUNC
Precio
Sudáfrica 1 фунт 1960 en subasta Heritage - 25 de octubre de 2012
VendedorHeritage
Fecha25 de octubre de 2012
ConservaciónUNC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Isabel II de 1 фунт del 1960?

Según los últimos datos, a fecha de 30 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 фунт del 1960 es de 440 USD para las monedas de acuñación regular y de 530 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 828,04 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 фунт del 1960?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 фунт del 1960 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 фунт del 1960?

Para vender 1 фунт del 1960, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

