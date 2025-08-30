flag
SudáfricaPeríodo:1852-2020 1852-2020

1 фунт 1953 (Sudáfrica, Isabel II)

Anverso 1 фунт 1953 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel IIReverso 1 фунт 1953 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel II

Foto hecha por: Soler y Llach S.L.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9881 g
  • Oro puro (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • Tirada PROOF4,000

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoIsabel II
  • Valor nominal1 фунт
  • Año1953
  • GobernanteIsabel II del Reino Unido
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoLingotes
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:460 USD
Precio promedio (PROOF):580 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 фунт 1953 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel II
Precios de subastas (32)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1 фунт de 1953 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Isabel II. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3771 vendido en la subasta Auction World por JPY 260000. La subasta tuvo lugar el 15 de abril de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta Soler y Llach - 10 de mayo de 2024
VendedorSoler y Llach
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
485 $
Precio en la divisa de la subasta 450 EUR
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta Auction World - 16 de abril de 2023
VendedorAuction World
Fecha16 de abril de 2023
ConservaciónPF68 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta Auction World - 16 de abril de 2023
VendedorAuction World
Fecha16 de abril de 2023
ConservaciónPF65 CAMEO NGC
Precio
598 $
Precio en la divisa de la subasta 80000 JPY
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta Heritage - 16 de febrero de 2023
VendedorHeritage
Fecha16 de febrero de 2023
ConservaciónPF65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta Nomisma Aste - 23 de octubre de 2022
VendedorNomisma Aste
Fecha23 de octubre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta Heritage - 20 de octubre de 2022
VendedorHeritage
Fecha20 de octubre de 2022
ConservaciónPF65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta St James’s - 21 de septiembre de 2022
VendedorSt James’s
Fecha21 de septiembre de 2022
ConservaciónPF66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta Heritage - 24 de marzo de 2022
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2022
ConservaciónPF65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta St James’s - 24 de febrero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta Frühwald - 2 de julio de 2021
VendedorFrühwald
Fecha2 de julio de 2021
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta Auction World - 17 de enero de 2021
VendedorAuction World
Fecha17 de enero de 2021
ConservaciónPF64 CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta Heritage - 7 de enero de 2021
VendedorHeritage
Fecha7 de enero de 2021
ConservaciónPF65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta Heritage - 3 de septiembre de 2020
VendedorHeritage
Fecha3 de septiembre de 2020
ConservaciónPF66 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta Auction World - 20 de abril de 2020
VendedorAuction World
Fecha20 de abril de 2020
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta Heritage - 23 de enero de 2020
VendedorHeritage
Fecha23 de enero de 2020
ConservaciónPF64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta Gorny & Mosch - 18 de octubre de 2019
VendedorGorny & Mosch
Fecha18 de octubre de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta GINZA - 10 de febrero de 2019
VendedorGINZA
Fecha10 de febrero de 2019
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta Stack's - 16 de enero de 2019
VendedorStack's
Fecha16 de enero de 2019
ConservaciónPF67 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta Heritage - 3 de enero de 2019
VendedorHeritage
Fecha3 de enero de 2019
ConservaciónPF65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta Heritage - 8 de noviembre de 2018
VendedorHeritage
Fecha8 de noviembre de 2018
ConservaciónPF65 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1 фунт 1953 en subasta Stack's - 17 de octubre de 2018
VendedorStack's
Fecha17 de octubre de 2018
ConservaciónPF65 ANACS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Isabel II de 1 фунт del 1953?

Según los últimos datos, a fecha de 30 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 фунт del 1953 es de 460 USD para las monedas de acuñación regular y de 580 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 7,3251 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 828,04 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 фунт del 1953?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1 фунт del 1953 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 фунт del 1953?

Para vender 1 фунт del 1953, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

