Sudáfrica

1/2 libra 1960 (Sudáfrica, Isabel II)

Anverso 1/2 libra 1960 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel IIReverso 1/2 libra 1960 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel II

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso3,944 g
  • Oro puro (0,1163 oz) 3,6166 g
  • Diámetro19,5 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC3,002
  • Tirada PROOF1,950

Descripción

  • PaísSudáfrica
  • PeríodoIsabel II
  • Valor nominal1/2 libra
  • Año1960
  • GobernanteIsabel II del Reino Unido
  • Casa de monedaPretoria
  • PropósitoLingotes
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:230 USD
Precio promedio (PROOF):250 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 libra 1960 - valor de la moneda de oro - Sudáfrica, Isabel II
Precios de subastas (17)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra de 1960 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Isabel II. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 22267 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 432. La subasta tuvo lugar el 15 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Sudáfrica 1/2 libra 1960 en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónPF67 NGC
Precio
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónPF67 NGC
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1960 en subasta Coin Cabinet - 29 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de enero de 2025
ConservaciónPF66 NGC
Precio
342 $
Precio en la divisa de la subasta 275 GBP
Sudáfrica 1/2 libra 1960 en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónPF67 NGC
Precio
432 $
Precio en la divisa de la subasta 432 USD
Sudáfrica 1/2 libra 1960 en subasta Katz - 15 de mayo de 2022
VendedorKatz
Fecha15 de mayo de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1960 en subasta Stephen Album - 23 de enero de 2022
VendedorStephen Album
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1960 en subasta Frühwald - 2 de julio de 2021
VendedorFrühwald
Fecha2 de julio de 2021
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1960 en subasta Schulman - 20 de octubre de 2020
VendedorSchulman
Fecha20 de octubre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1960 en subasta Heritage - 28 de octubre de 2018
VendedorHeritage
Fecha28 de octubre de 2018
ConservaciónPF67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1960 en subasta Heritage - 21 de diciembre de 2017
VendedorHeritage
Fecha21 de diciembre de 2017
ConservaciónPF67 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1960 en subasta Teutoburger - 3 de diciembre de 2016
VendedorTeutoburger
Fecha3 de diciembre de 2016
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1960 en subasta Bolaffi - 19 de diciembre de 2015
VendedorBolaffi
Fecha19 de diciembre de 2015
ConservaciónSin grado
Precio
Sudáfrica 1/2 libra 1960 en subasta Teutoburger - 5 de diciembre de 2015
VendedorTeutoburger
Fecha5 de diciembre de 2015
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1960 en subasta Heritage - 14 de abril de 2015
VendedorHeritage
Fecha14 de abril de 2015
ConservaciónPF65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1960 en subasta Heritage - 18 de octubre de 2012
VendedorHeritage
Fecha18 de octubre de 2012
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1960 en subasta Hess Divo - 26 de octubre de 2011
VendedorHess Divo
Fecha26 de octubre de 2011
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Sudáfrica 1/2 libra 1960 en subasta Künker - 11 de marzo de 2005
VendedorKünker
Fecha11 de marzo de 2005
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Isabel II de 1/2 libra del 1960?

Según los últimos datos, a fecha de 30 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra del 1960 es de 230 USD para las monedas de acuñación regular y de 250 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 3,6166 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 408,92 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra del 1960?

La información sobre el precio actual de la moneda sudafricana de 1/2 libra del 1960 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra del 1960?

Para vender 1/2 libra del 1960, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

