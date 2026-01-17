flag
20 francos 1936 "Tipo 1929-1939" (Francia, Tercera República)

Anverso 20 francos 1936 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 20 francos 1936 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Maison Palombo

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,680)
  • Peso20 g
  • Plata pura (0,4373 oz) 13,6 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC47,584

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal20 francos
  • Año1936
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:970 USD
Gráfico de ventas en subastas 20 francos 1936 "Tipo 1929-1939" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (74)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 20 francos de 1936 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1416 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 2400. La subasta tuvo lugar el 23 de octubre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 20 francos 1936 en subasta Beaussant Lefèvre - 25 de noviembre de 2025
VendedorBeaussant Lefèvre
Fecha25 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 20 francos 1936 en subasta Heritage Eur - 14 de noviembre de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha14 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
372 $
Precio en la divisa de la subasta 320 EUR
Francia 20 francos 1936 en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1936 en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
1760 $
Precio en la divisa de la subasta 1500 EUR
Francia 20 francos 1936 en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1936 en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1936 en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1936 en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1936 en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónXF40
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1936 en subasta Beaussant Lefèvre - 30 de octubre de 2024
VendedorBeaussant Lefèvre
Fecha30 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1936 en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS66 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1936 en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1936 en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1936 en subasta Monnaies d'Antan - 25 de mayo de 2024
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Francia 20 francos 1936 en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1936 en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1936 en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1936 en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1936 en subasta Olivier Goujon - 12 de mayo de 2023
VendedorOlivier Goujon
Fecha12 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1936 en subasta Patrick Guillard Collection - 25 de abril de 2023
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónAU50
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 20 francos 1936 en subasta Florange - 18 de enero de 2023
VendedorFlorange
Fecha18 de enero de 2023
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 20 francos del 1936?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 20 francos del 1936 es de 970 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1936?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 20 francos del 1936 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1936?

Para vender 20 francos del 1936, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

