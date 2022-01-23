flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1917 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1917 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1917 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC16,555,357

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1917
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:35 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1917 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (30)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1917 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 446 vendido en la subasta Maison Pruvost Numismatique por EUR 160. La subasta tuvo lugar el 23 de enero de 2022.

Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Istra Numizmatika - 17 de enero de 2026
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Istra Numizmatika - 17 de enero de 2026
VendedorIstra Numizmatika
Fecha17 de enero de 2026
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Istra Numizmatika - 14 de septiembre de 2025
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Istra Numizmatika - 14 de septiembre de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Katz - 10 de julio de 2025
VendedorKatz
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
63 $
Precio en la divisa de la subasta 54 EUR
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Heritage - 10 de julio de 2025
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Heritage - 10 de julio de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Katz - 10 de julio de 2025
VendedorKatz
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
88 $
Precio en la divisa de la subasta 75 EUR
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 15 de marzo de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Katz - 12 de febrero de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Katz - 21 de noviembre de 2024
VendedorKatz
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Katz - 29 de septiembre de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Katz - 30 de agosto de 2024
VendedorKatz
Fecha30 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Katz - 19 de mayo de 2024
VendedorKatz
Fecha19 de mayo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Katz - 28 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha28 de abril de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Katz - 19 de julio de 2023
VendedorKatz
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta BAC - 6 de julio de 2022
VendedorBAC
Fecha6 de julio de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta BAC - 2 de marzo de 2022
VendedorBAC
Fecha2 de marzo de 2022
ConservaciónUNC
Precio
Francia 2 francos 1917 "Sembrador" en subasta Pars Coins - 24 de enero de 2022
VendedorPars Coins
Fecha24 de enero de 2022
ConservaciónUNC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1917. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1917. "Sembrador" es de 35 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1917. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1917 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1917. "Sembrador"?

Para vender 2 francos del 1917, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

