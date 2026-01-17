flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1889 A "Con eslogan" (Francia, Tercera República)

Anverso 2 francos 1889 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 2 francos 1889 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2685 oz) 8,35 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada PROOF100

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal2 francos
  • Año1889
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3200 USD
Precio promedio (PROOF):8700 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1889 A "Con eslogan" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (10)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1889 "Con eslogan" con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 807 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 10000. La subasta tuvo lugar el 15 de noviembre de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1889 A "Con eslogan" en subasta MDC Monaco - 14 de octubre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de octubre de 2022
ConservaciónPF66 NGC
Precio
Francia 2 francos 1889 A "Con eslogan" en subasta MDC Monaco - 4 de junio de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de junio de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
3216 $
Precio en la divisa de la subasta 3000 EUR
Francia 2 francos 1889 A "Con eslogan" en subasta Maître Wattebled - 27 de enero de 2022
VendedorMaître Wattebled
Fecha27 de enero de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
8993 $
Precio en la divisa de la subasta 8000 EUR
Francia 2 francos 1889 A "Con eslogan" en subasta MDC Monaco - 29 de octubre de 2020
VendedorMDC Monaco
Fecha29 de octubre de 2020
ConservaciónPF65 NGC
Precio
Francia 2 francos 1889 A "Con eslogan" en subasta MDC Monaco - 15 de noviembre de 2018
VendedorMDC Monaco
Fecha15 de noviembre de 2018
ConservaciónPF66 NGC
Precio
Francia 2 francos 1889 A "Con eslogan" en subasta Künker - 9 de octubre de 2013
VendedorKünker
Fecha9 de octubre de 2013
ConservaciónPROOF
Precio
Francia 2 francos 1889 A "Con eslogan" en subasta Palombo - 27 de noviembre de 2011
VendedorPalombo
Fecha27 de noviembre de 2011
ConservaciónPF66 NGC
Precio
Francia 2 francos 1889 A "Con eslogan" en subasta ICE - 18 de febrero de 2011
VendedorICE
Fecha18 de febrero de 2011
ConservaciónPROOF
Precio
Francia 2 francos 1889 A "Con eslogan" en subasta Goldberg - 13 de septiembre de 2006
Francia 2 francos 1889 A "Con eslogan" en subasta Goldberg - 13 de septiembre de 2006
VendedorGoldberg
Fecha13 de septiembre de 2006
ConservaciónPF62 NGC
Precio
Francia 2 francos 1889 A "Con eslogan" en subasta UBS - 27 de enero de 2004
VendedorUBS
Fecha27 de enero de 2004
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 2 francos del 1889. A. "Con eslogan"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1889. A. "Con eslogan" es de 3200 USD para las monedas de acuñación regular y de 8700 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1889. "Con eslogan" con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1889 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1889. A. "Con eslogan"?

Para vender 2 francos del 1889, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

