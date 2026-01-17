flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1900 "Sembrador" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1900 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1900 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: 51 Gallery

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC99,097

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1900
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1200 USD
Precio promedio (PROOF):3300 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1900 "Sembrador" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (80)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1900 "Sembrador". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1217 vendido en la subasta Classical Numismatic Group, LLC / Nomos AG por CHF 34000. La subasta tuvo lugar el 9 de mayo de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta Patrick Guillard Collection - 28 de mayo de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha28 de mayo de 2025
ConservaciónVG10
Precio
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta Heritage - 28 de abril de 2025
VendedorHeritage
Fecha28 de abril de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
2880 $
Precio en la divisa de la subasta 2880 USD
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta Heritage - 28 de abril de 2025
VendedorHeritage
Fecha28 de abril de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
2880 $
Precio en la divisa de la subasta 2880 USD
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta Patrick Guillard Collection - 31 de enero de 2025
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVG10
Precio
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónF12
Precio
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 6 de diciembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha6 de diciembre de 2024
ConservaciónAU50
Precio
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónF12
Precio
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta NumisCorner - 27 de septiembre de 2024
VendedorNumisCorner
Fecha27 de septiembre de 2024
ConservaciónVF30
Precio
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta St James’s - 25 de septiembre de 2024
VendedorSt James’s
Fecha25 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta Patrick Guillard Collection - 9 de septiembre de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha9 de septiembre de 2024
ConservaciónVG10
Precio
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 22 de junio de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónF
Precio
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta Patrick Guillard Collection - 3 de junio de 2024
VendedorPatrick Guillard Collection
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónVG10
Precio
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 25 de noviembre de 2023
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha25 de noviembre de 2023
ConservaciónVG
Precio
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 13 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha13 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta MDC Monaco - 11 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta Jean ELSEN - 17 de junio de 2023
VendedorJean ELSEN
Fecha17 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta Pruvost - 15 de abril de 2023
VendedorPruvost
Fecha15 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta Aureo & Calicó - 18 de enero de 2023
VendedorAureo & Calicó
Fecha18 de enero de 2023
ConservaciónF
Precio
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta Ibrahim's Collectibles - 27 de noviembre de 2022
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha27 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta Monnaies d'Antan - 26 de noviembre de 2022
VendedorMonnaies d'Antan
Fecha26 de noviembre de 2022
ConservaciónF
Precio
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta Jean ELSEN - 10 de septiembre de 2022
VendedorJean ELSEN
Fecha10 de septiembre de 2022
ConservaciónF
Precio
¿Dónde comprar?
Francia 1 franco 1900 "Sembrador" en subasta Spink - 18 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha18 de enero de 2026
ConservaciónMS61 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1900. "Sembrador"?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1900. "Sembrador" es de 1200 USD para las monedas de acuñación regular y de 3300 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1900. "Sembrador"?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1900 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1900. "Sembrador"?

Para vender 1 franco del 1900, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

