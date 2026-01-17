flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

1 franco 1871 A "Tipo 1871-1895" (Francia, Tercera República)

Anverso 1 franco 1871 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera RepúblicaReverso 1 franco 1871 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,835)
  • Peso5 g
  • Plata pura (0,1342 oz) 4,175 g
  • Diámetro23 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC2,979,881

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoTercera República
  • Valor nominal1 franco
  • Año1871
  • Casa de monedaParís
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:310 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 franco 1871 A "Tipo 1871-1895" - valor de la moneda de plata - Francia, Tercera República
Precios de subastas (67)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 1 franco de 1871 con marca de ceca A. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la Tercera República y fue acuñada en la ceca de París. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3426 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 264000. La subasta tuvo lugar el 5 de diciembre de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 1 franco 1871 A en subasta cgb.fr - 13 de enero de 2026
Vendedorcgb.fr
Fecha13 de enero de 2026
ConservaciónUNC
Precio
Francia 1 franco 1871 A en subasta Katz - 23 de noviembre de 2025
VendedorKatz
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
111 $
Precio en la divisa de la subasta 96 EUR
Francia 1 franco 1871 A en subasta Russiancoin - 13 de noviembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha13 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 1 franco 1871 A en subasta NOONANS - 24 de julio de 2025
VendedorNOONANS
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
122 $
Precio en la divisa de la subasta 90 GBP
Francia 1 franco 1871 A en subasta WAG - 6 de abril de 2025
VendedorWAG
Fecha6 de abril de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1871 A en subasta cgb.fr - 10 de diciembre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1871 A en subasta cgb.fr - 10 de diciembre de 2024
Vendedorcgb.fr
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1871 A en subasta Russiancoin - 8 de agosto de 2024
VendedorRussiancoin
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Francia 1 franco 1871 A en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónSP64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1871 A en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1871 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
Francia 1 franco 1871 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1871 A en subasta Heritage - 10 de diciembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1871 A en subasta Künker - 8 de diciembre de 2023
VendedorKünker
Fecha8 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
Francia 1 franco 1871 A en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1871 A en subasta MDC Monaco - 3 de diciembre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1871 A en subasta Solidus Numismatik - 21 de noviembre de 2023
VendedorSolidus Numismatik
Fecha21 de noviembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
Francia 1 franco 1871 A en subasta Inasta - 15 de noviembre de 2023
VendedorInasta
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1871 A en subasta cgb.fr - 24 de octubre de 2023
Vendedorcgb.fr
Fecha24 de octubre de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Francia 1 franco 1871 A en subasta MDC Monaco - 13 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha13 de octubre de 2023
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1871 A en subasta Münzen Gut-Lynt - 25 de junio de 2023
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 1 franco 1871 A en subasta Katz - 23 de marzo de 2023
VendedorKatz
Fecha23 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de la Tercera República de 1 franco del 1871. A?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1 franco del 1871. A es de 310 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 franco del 1871 con letras A?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 1 franco del 1871 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 franco del 1871. A?

Para vender 1 franco del 1871, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de FranciaCatálogo de monedas de la Tercera RepúblicaMonedas de Francia en 1871Todas monedas francesasfrancesas de plata monedas francesas monedas con valor nominal 1 francoSubastas numismáticas