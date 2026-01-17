flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

5 francos 1855 D "Tipo 1854-1859" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 5 francos 1855 D "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 5 francos 1855 D "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso25 g
  • Plata pura (0,7234 oz) 22,5 g
  • Diámetro37 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC490,895

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal5 francos
  • Año1855
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaLyon
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1300 USD
Gráfico de ventas en subastas 5 francos 1855 D "Tipo 1854-1859" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (20)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 5 francos de 1855 con marca de ceca D. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Lyon. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 839 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 11000. La subasta tuvo lugar el 1 de diciembre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 5 francos 1855 D en subasta cgb.fr - 22 de julio de 2025
Vendedorcgb.fr
Fecha22 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1855 D en subasta Aste - 8 de mayo de 2025
Francia 5 francos 1855 D en subasta Aste - 8 de mayo de 2025
VendedorAste
Fecha8 de mayo de 2025
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1855 D en subasta Aureo & Calicó - 22 de enero de 2025
VendedorAureo & Calicó
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónF
Precio
47 $
Precio en la divisa de la subasta 45 EUR
Francia 5 francos 1855 D en subasta Via - 4 de noviembre de 2024
VendedorVia
Fecha4 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
76 $
Precio en la divisa de la subasta 70 EUR
Francia 5 francos 1855 D en subasta Aste - 19 de septiembre de 2024
Francia 5 francos 1855 D en subasta Aste - 19 de septiembre de 2024
VendedorAste
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Francia 5 francos 1855 D en subasta Florange - 12 de noviembre de 2021
VendedorFlorange
Fecha12 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 D en subasta Chaponnière - 18 de octubre de 2020
VendedorChaponnière
Fecha18 de octubre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 D en subasta Coinhouse - 29 de marzo de 2020
VendedorCoinhouse
Fecha29 de marzo de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 D en subasta WAG - 6 de octubre de 2019
VendedorWAG
Fecha6 de octubre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 D en subasta Katz - 26 de septiembre de 2019
VendedorKatz
Fecha26 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 D en subasta Künker - 26 de junio de 2019
VendedorKünker
Fecha26 de junio de 2019
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 D en subasta cgb.fr - 9 de abril de 2019
Vendedorcgb.fr
Fecha9 de abril de 2019
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 D en subasta Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 de marzo de 2019
VendedorMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Fecha21 de marzo de 2019
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1855 D en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 D en subasta Teutoburger - 25 de febrero de 2017
VendedorTeutoburger
Fecha25 de febrero de 2017
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1855 D en subasta iNumis - 7 de junio de 2016
VendedoriNumis
Fecha7 de junio de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 D en subasta Höhn - 25 de octubre de 2014
VendedorHöhn
Fecha25 de octubre de 2014
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 D en subasta Höhn - 3 de mayo de 2014
VendedorHöhn
Fecha3 de mayo de 2014
ConservaciónVF
Precio
Francia 5 francos 1855 D en subasta Goldberg - 31 de mayo de 2006
Francia 5 francos 1855 D en subasta Goldberg - 31 de mayo de 2006
VendedorGoldberg
Fecha31 de mayo de 2006
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Francia 5 francos 1855 D en subasta UBS - 27 de enero de 2004
VendedorUBS
Fecha27 de enero de 2004
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 5 francos del 1855. D?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 5 francos del 1855. D es de 1300 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 5 francos del 1855 con letras D?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 5 francos del 1855 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 5 francos del 1855. D?

Para vender 5 francos del 1855, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

