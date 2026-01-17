flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1869 BB "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 2 francos 1869 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 2 francos 1869 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Auktionshaus Christoph Gärtner

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2894 oz) 9 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC1,368,080

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal2 francos
  • Año1869
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:80 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1869 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (23)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1869 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 26651 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 329. La subasta tuvo lugar el 6 de septiembre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Francia 2 francos 1869 BB en subasta Katz - 12 de octubre de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
23 $
Precio en la divisa de la subasta 20 EUR
Francia 2 francos 1869 BB en subasta GINZA - 12 de abril de 2025
VendedorGINZA
Fecha12 de abril de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
258 $
Precio en la divisa de la subasta 37000 JPY
Francia 2 francos 1869 BB en subasta Auctiones - 16 de marzo de 2025
VendedorAuctiones
Fecha16 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1869 BB en subasta Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 20 de octubre de 2024
VendedorMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Fecha20 de octubre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Francia 2 francos 1869 BB en subasta Rhenumis - 16 de enero de 2024
VendedorRhenumis
Fecha16 de enero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1869 BB en subasta Gärtner - 12 de junio de 2023
VendedorGärtner
Fecha12 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1869 BB en subasta Gärtner - 20 de febrero de 2023
VendedorGärtner
Fecha20 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1869 BB en subasta Gärtner - 17 de octubre de 2022
VendedorGärtner
Fecha17 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1869 BB en subasta Ibrahim's Collectibles - 4 de septiembre de 2022
VendedorIbrahim's Collectibles
Fecha4 de septiembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1869 BB en subasta Rare Coins - 15 de junio de 2022
VendedorRare Coins
Fecha15 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1869 BB en subasta WAG - 10 de abril de 2022
VendedorWAG
Fecha10 de abril de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1869 BB en subasta Heritage Eur - 20 de noviembre de 2020
VendedorHeritage Eur
Fecha20 de noviembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Francia 2 francos 1869 BB en subasta Auction World - 18 de octubre de 2020
VendedorAuction World
Fecha18 de octubre de 2020
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Francia 2 francos 1869 BB en subasta iNumis - 5 de marzo de 2019
VendedoriNumis
Fecha5 de marzo de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Francia 2 francos 1869 BB en subasta Auction World - 17 de julio de 2017
VendedorAuction World
Fecha17 de julio de 2017
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Francia 2 francos 1869 BB en subasta Artemide Aste - 21 de marzo de 2015
VendedorArtemide Aste
Fecha21 de marzo de 2015
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1869 BB en subasta Pegasus Auctions - 5 de mayo de 2013
VendedorPegasus Auctions
Fecha5 de mayo de 2013
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Francia 2 francos 1869 BB en subasta La Galerie Numismatique - 5 de mayo de 2013
VendedorLa Galerie Numismatique
Fecha5 de mayo de 2013
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Francia 2 francos 1869 BB en subasta Heritage - 11 de septiembre de 2012
VendedorHeritage
Fecha11 de septiembre de 2012
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Francia 2 francos 1869 BB en subasta Artemide Aste - 14 de noviembre de 2011
VendedorArtemide Aste
Fecha14 de noviembre de 2011
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1869 BB en subasta Eeckhout - 7 de mayo de 2011
VendedorEeckhout
Fecha7 de mayo de 2011
ConservaciónF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 2 francos del 1869. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1869. BB es de 80 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1869 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1869 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1869. BB?

Para vender 2 francos del 1869, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

