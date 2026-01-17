flag
FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940

2 francos 1867 BB "Tipo 1866-1870" (Francia, Napoleón III Bonaparte)

Anverso 2 francos 1867 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III BonaparteReverso 2 francos 1867 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso10 g
  • Plata pura (0,2894 oz) 9 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)
  • Tirada UNC3,470,737

Descripción

  • PaísFrancia
  • PeríodoNapoleón III Bonaparte
  • Valor nominal2 francos
  • Año1867
  • GobernanteNapoleón III Bonaparte
  • Casa de monedaEstrasburgo
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:190 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 francos 1867 BB "Tipo 1866-1870" - valor de la moneda de plata - Francia, Napoleón III Bonaparte
Precios de subastas (14)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda francesa de 2 francos de 1867 con marca de ceca BB. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Napoleón III Bonaparte y fue acuñada en la ceca de Estrasburgo. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 438 vendido en la subasta Maison Pruvost Numismatique por EUR 750. La subasta tuvo lugar el 20 de abril de 2024.

Francia 2 francos 1867 BB en subasta Aste - 8 de enero de 2026
Francia 2 francos 1867 BB en subasta Aste - 8 de enero de 2026
VendedorAste
Fecha8 de enero de 2026
ConservaciónVF
Precio
Francia 2 francos 1867 BB en subasta Nomisma - 10 de septiembre de 2025
Francia 2 francos 1867 BB en subasta Nomisma - 10 de septiembre de 2025
VendedorNomisma
Fecha10 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
76 $
Precio en la divisa de la subasta 65 EUR
Francia 2 francos 1867 BB en subasta Katz - 15 de mayo de 2025
VendedorKatz
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
31 $
Precio en la divisa de la subasta 28 EUR
Francia 2 francos 1867 BB en subasta VL Nummus - 5 de abril de 2025
VendedorVL Nummus
Fecha5 de abril de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
******
Francia 2 francos 1867 BB en subasta Katz - 12 de febrero de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1867 BB en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1867 BB en subasta Coins NB - 5 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1867 BB en subasta Pruvost - 20 de abril de 2024
VendedorPruvost
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1867 BB en subasta MDC Monaco - 1 de diciembre de 2017
VendedorMDC Monaco
Fecha1 de diciembre de 2017
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Francia 2 francos 1867 BB en subasta SINCONA - 20 de mayo de 2016
VendedorSINCONA
Fecha20 de mayo de 2016
ConservaciónAU
Precio
Francia 2 francos 1867 BB en subasta Jean ELSEN - 14 de marzo de 2015
VendedorJean ELSEN
Fecha14 de marzo de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1867 BB en subasta Rauch - 18 de junio de 2014
VendedorRauch
Fecha18 de junio de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
******
Francia 2 francos 1867 BB en subasta Jean ELSEN - 14 de septiembre de 2013
VendedorJean ELSEN
Fecha14 de septiembre de 2013
ConservaciónAU
Precio
******
******
Francia 2 francos 1867 BB en subasta Künker - 22 de junio de 2011
VendedorKünker
Fecha22 de junio de 2011
ConservaciónUNC
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de platade de Napoleón III Bonaparte de 2 francos del 1867. BB?

Según los últimos datos, a fecha de 18 de enero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 francos del 1867. BB es de 190 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 francos del 1867 con letras BB?

La información sobre el precio actual de la moneda francesa de 2 francos del 1867 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 francos del 1867. BB?

Para vender 2 francos del 1867, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

