Soberano 1910 P (Australia, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1910 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso Soberano 1910 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: Myntauktioner i Sverige AB

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC4,690,625

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1910
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:810 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1910 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (69)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1910 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23129 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 5532. La subasta tuvo lugar el 3 de junio de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1910 P en subasta Tauler & Fau - 24 de abril de 2025
VendedorTauler & Fau
Fecha24 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
663 $
Precio en la divisa de la subasta 585 EUR
Australia Soberano 1910 P en subasta Cayón - 6 de febrero de 2025
VendedorCayón
Fecha6 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
562 $
Precio en la divisa de la subasta 540 EUR
Australia Soberano 1910 P en subasta Heritage - 15 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 P en subasta Attica Auctions - 3 de diciembre de 2024
VendedorAttica Auctions
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 P en subasta Teutoburger - 16 de septiembre de 2024
VendedorTeutoburger
Fecha16 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 P en subasta AURORA - 5 de septiembre de 2024
VendedorAURORA
Fecha5 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 P en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Australia Soberano 1910 P en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 P en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 P en subasta AURORA - 17 de mayo de 2024
VendedorAURORA
Fecha17 de mayo de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 P en subasta Mowbray Collectables - 19 de marzo de 2024
VendedorMowbray Collectables
Fecha19 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 P en subasta Alexander - 25 de enero de 2024
VendedorAlexander
Fecha25 de enero de 2024
ConservaciónMS61
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 P en subasta Alexander - 11 de diciembre de 2023
VendedorAlexander
Fecha11 de diciembre de 2023
ConservaciónMS61
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 P en subasta Alexander - 13 de noviembre de 2023
VendedorAlexander
Fecha13 de noviembre de 2023
ConservaciónMS61
Precio
Australia Soberano 1910 P en subasta Gorny & Mosch - 11 de octubre de 2023
VendedorGorny & Mosch
Fecha11 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 P en subasta Heritage - 23 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de julio de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 P en subasta London Coins - 4 de junio de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha4 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 P en subasta Heritage - 9 de abril de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de abril de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 P en subasta London Coins - 5 de marzo de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha5 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 P en subasta London Coins - 4 de septiembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de Soberano del 1910. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1910. P es de 810 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,11 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1910 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1910 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1910. P?

Para vender Soberano del 1910, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
