Soberano 1910 S (Australia, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1910 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso Soberano 1910 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC2,135,000

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1910
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaSídney
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:470 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1910 S - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (226)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1910 con marca de ceca S. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 23128 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 5496. La subasta tuvo lugar el 3 de junio de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1910 S en subasta Hermes Auctions - 5 de agosto de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha5 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
1102 $
Precio en la divisa de la subasta 88000 RUB
Australia Soberano 1910 S en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
768 $
Precio en la divisa de la subasta 575 GBP
Australia Soberano 1910 S en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 S en subasta Hermes Auctions - 18 de marzo de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha18 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1910 S en subasta Hermes Auctions - 11 de marzo de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha11 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1910 S en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 S en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Australia Soberano 1910 S en subasta Hermes Auctions - 21 de enero de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1910 S en subasta Heritage - 31 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha31 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 S en subasta Hermes Auctions - 22 de octubre de 2024
VendedorHermes Auctions
Fecha22 de octubre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1910 S en subasta Holmasto - 12 de octubre de 2024
VendedorHolmasto
Fecha12 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 S en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 S en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 S en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 S en subasta Great Coins & Art Auctions - 6 de septiembre de 2024
VendedorGreat Coins & Art Auctions
Fecha6 de septiembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Australia Soberano 1910 S en subasta Hermes Auctions - 3 de septiembre de 2024
VendedorHermes Auctions
Fecha3 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1910 S en subasta Stack's - 21 de agosto de 2024
VendedorStack's
Fecha21 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 S en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 S en subasta Coin Cabinet - 6 de agosto de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha6 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1910 S en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Australia Soberano 1910 S en subasta Rimon Auctions - 31 de julio de 2024
VendedorRimon Auctions
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
¿Dónde comprar?
VendedorStack's
Fecha5 de septiembre de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
A la subasta
Australia Soberano 1910 S en subasta Pesek Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorPesek Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de Soberano del 1910. S?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1910. S es de 470 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,11 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1910 con letras S?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1910 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1910. S?

Para vender Soberano del 1910, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
