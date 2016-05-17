flag
Soberano 1907 P (Australia, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1907 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso Soberano 1907 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: Tennants Auctioneers

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC4,972,289

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1907
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:530 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1907 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (58)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1907 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 633 vendido en la subasta Numisor por CHF 1300. La subasta tuvo lugar el 17 de mayo de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1907 P en subasta Coin Cabinet - 29 de abril de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de abril de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
773 $
Precio en la divisa de la subasta 575 GBP
Australia Soberano 1907 P en subasta Goudwisselkantoor veilingen - 10 de abril de 2025
VendedorGoudwisselkantoor veilingen
Fecha10 de abril de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
602 $
Precio en la divisa de la subasta 550 EUR
Australia Soberano 1907 P en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 P en subasta Coin Cabinet - 4 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha4 de marzo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 P en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 P en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 P en subasta Coin Cabinet - 17 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 P en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 P en subasta Tennants Auctioneers - 8 de mayo de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 P en subasta Sovereign Rarities - 21 de febrero de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha21 de febrero de 2024
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 P en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 P en subasta Alexander - 11 de diciembre de 2023
VendedorAlexander
Fecha11 de diciembre de 2023
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 P en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 P en subasta Alexander - 13 de noviembre de 2023
VendedorAlexander
Fecha13 de noviembre de 2023
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Australia Soberano 1907 P en subasta Sovereign Rarities - 26 de septiembre de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha26 de septiembre de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 P en subasta Heritage - 23 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de julio de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 P en subasta Coin Cabinet - 25 de abril de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 P en subasta London Coins - 4 de diciembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 P en subasta Stack's - 16 de noviembre de 2022
VendedorStack's
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1907 P en subasta Coin Cabinet - 28 de septiembre de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de septiembre de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de Soberano del 1907. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1907. P es de 530 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,11 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1907 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1907 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1907. P?

Para vender Soberano del 1907, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

