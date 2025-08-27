flag
AustraliaPeríodo:1837-1936 1837-1936

Soberano 1906 P (Australia, Eduardo VII)

Anverso Soberano 1906 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VIIReverso Soberano 1906 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII

Foto hecha por: Aurora Numismatica

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso7,9981 g
  • Oro puro (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC4,829,817

Descripción

  • PaísAustralia
  • PeríodoEduardo VII
  • Valor nominalSoberano
  • Año1906
  • GobernanteEduardo VII
  • Casa de monedaPerth
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:500 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano 1906 P - valor de la moneda de oro - Australia, Eduardo VII
Precios de subastas (70)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda australiana de Soberano de 1906 con marca de ceca P. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Eduardo VII. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 99084 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 3433. La subasta tuvo lugar el 17 de mayo de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Australia Soberano 1906 P en subasta Coin Cabinet - 29 de julio de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
835 $
Precio en la divisa de la subasta 625 GBP
Australia Soberano 1906 P en subasta Hermes Auctions - 13 de mayo de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha13 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Australia Soberano 1906 P en subasta Tennants Auctioneers - 7 de mayo de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha7 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
694 $
Precio en la divisa de la subasta 520 GBP
Australia Soberano 1906 P en subasta Coin Cabinet - 25 de marzo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1906 P en subasta Coin Cabinet - 25 de febrero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha25 de febrero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Australia Soberano 1906 P en subasta ibercoin - 18 de diciembre de 2024
Vendedoribercoin
Fecha18 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1906 P en subasta Coin Cabinet - 17 de septiembre de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1906 P en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1906 P en subasta Spink - 31 de julio de 2024
VendedorSpink
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1906 P en subasta Heritage - 3 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha3 de junio de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1906 P en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1906 P en subasta Roma Numismatics - 25 de abril de 2024
VendedorRoma Numismatics
Fecha25 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1906 P en subasta Heritage - 24 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha24 de marzo de 2024
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1906 P en subasta Coin Cabinet - 13 de febrero de 2024
VendedorCoin Cabinet
Fecha13 de febrero de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1906 P en subasta Numisma - Portugal - 14 de diciembre de 2023
VendedorNumisma - Portugal
Fecha14 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1906 P en subasta Alexander - 13 de noviembre de 2023
Australia Soberano 1906 P en subasta Alexander - 13 de noviembre de 2023
VendedorAlexander
Fecha13 de noviembre de 2023
ConservaciónMS61 ANACS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1906 P en subasta Mowbray Collectables - 22 de septiembre de 2023
VendedorMowbray Collectables
Fecha22 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1906 P en subasta Coin Cabinet - 19 de septiembre de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha19 de septiembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1906 P en subasta Coin Cabinet - 8 de agosto de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha8 de agosto de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1906 P en subasta Heritage - 23 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de julio de 2023
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Australia Soberano 1906 P en subasta Coin Cabinet - 18 de julio de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha18 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Eduardo VII de Soberano del 1906. P?

Según los últimos datos, a fecha de 27 de agosto de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del 1906. P es de 500 USD. La moneda contiene 7,3343 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 813,11 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del 1906 con letras P?

La información sobre el precio actual de la moneda australiana de Soberano del 1906 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del 1906. P?

Para vender Soberano del 1906, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de AustraliaCatálogo de monedas de Eduardo VIIMonedas de Australia en 1906Todas monedas australianasaustralianas de oro monedas australianas monedas con valor nominal SoberanoSubastas numismáticas